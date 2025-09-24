Введите ваш ник на сайте
Кафанов: «Карпин не боится идти по пути Гвардиолы»

Сегодня, 17:02
7

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о прогрессе главного тренера «Динамо» и национальной команды Валерия Карпина.

– Вы уже давно работаете с Валерием Георгиевичем, в чeм, на ваш взгляд, главный секрет Карпина-тренера?

– Карпин-тренер становится сильнее с каждым годом. Валерий Георгиевич первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только тренеры-иностранцы. Он ставит команде игру в атакующем стиле, зрелищную, которая нравится болельщикам.

Первым этот путь удалось пройти «Барселоне» с Гвардиолой, когда команда забивала больше, чем пропускала. Такой путь очень трудный, но это сегодняшнее направление в развитии футбола. Карпин не боится идти по этому пути, набивает шишки, учится, развивается, и с каждым сезоном становится сильнее.

  • 56-летний Карпин возглавляет «Динамо» с июня этого года, а сборную России – с лета 2021 года.
  • Ранее он также возглавлял «Спартак», «Мальорку», «Торпедо Армавир» и «Ростов».

Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Россия Карпин Валерий Кафанов Виталий
Project Бабангида
1758722725
зато Гвардиола по пути Карпина поссыкивает)
Ответить
Хулиганин
1758722877
Неужто налысо побрился?
Ответить
Mirak92
1758722967
Это как сравнить палец и .у.
Ответить
FFR
1758723881
Карпину до Гвардиолы пешком до Китая, как говорится.
Ответить
Интерес
1758724171
ТОже собака, но не волкодав, а пудель.
Ответить
...короче
1758724457
...вон, оно оказывается, чё!)...
Ответить
выхухоль
1758725424
лет через 30 - добро пожаловать в Спартак! ))
Ответить
Spartak_forv@
1758725541
Первым этот путь прошёл Ташуев с двумя десятками клубов, Гвардиола лишь повторил
Ответить
  • Читайте нас: 