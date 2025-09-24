Тренер «Пари НН» рассказал о мотивации игроков на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о предстоящем гостевом матче со «Спартаком» в 10-м туре РПЛ.

«Нет ничего прекраснее, чем играть против такого большого клуба у них на стадионе. Это большая возможность показать себя, наш клуб, нашу команду. Если бы я был футболистом, у меня бы зашкаливала мотивация. И это мы пытаемся привить [нашим футболистам]. В каждом упражнении, каждой беседе только предвкушение. Никакого страха. Только позитив», – сказал Шпилевский.