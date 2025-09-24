Тренер «Пари НН» рассказал о мотивации игроков на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о предстоящем гостевом матче со «Спартаком» в 10-м туре РПЛ.
«Нет ничего прекраснее, чем играть против такого большого клуба у них на стадионе. Это большая возможность показать себя, наш клуб, нашу команду. Если бы я был футболистом, у меня бы зашкаливала мотивация. И это мы пытаемся привить [нашим футболистам]. В каждом упражнении, каждой беседе только предвкушение. Никакого страха. Только позитив», – сказал Шпилевский.
- Игра пройдет 28 сентября и начнется в 19:30 мск.
- «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место с 15 очками после 9 туров. «Пари НН» идет 15-м с 6 баллами.
Источник: «Матч ТВ»