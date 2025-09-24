Защитник сборной России назвал двух лучших нападающих РПЛ

Защитник «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов назвал двух самых тяжелых соперников в РПЛ.
«Кордоба и Даку – самые тяжeлые соперники для меня. Это два самых классных нападающих чемпионата. Но они самые неприятные в РПЛ, всe время стараются под кожу залезть. Но играть против них интересно. Это своего рода вызов для меня», – сказал Морозов.
- 24-летний Морозов в этом сезоне провел 8 матчей за «Локомотив», сделал 1 ассист.
- Мирлинд Даку в текущем сезоне забил 8 голов в 9 играх РПЛ, у Кордобы – 4 гола в 8 встречах.
Источник: Legalbet