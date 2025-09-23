Канчельскис удивил выбором обладателя «Золотого мяча»

Андрей Канчельскис ответил, кого бы наградил «Золотым мячом» за сезон-2024/25 вместо Усмана Дембеле.

Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.

Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

«Я бы отдал «Золотой мяч» Мбаппе. Но решили, что надо Дембеле. Конечно, трофеи «ПСЖ» повлияли на решение.

Всe заслуженно, но я бы выбрал Мбаппе. Были и другие кандидаты.

Тот же Де Брюйне – футболист с большой буквы», – сказал Канчельскис.