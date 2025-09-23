Юран отреагировал на новость о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»

Главный тренер «Серик Беледиеспора» Сергей Юран опроверг информацию о задержке зарплат в турецком клубе.

Сообщалось, что летом российский бизнесмен Туфан Садыгов купил 50% акций «Серик Беледиеспора».

«Химки» без его финансирования обанкротились – сотрудники до сих пор не получили деньги за работу в прошлом сезоне.

– Имя Туфан здесь просто не звучит?

– Я вообще не могу понять, при чем тут Туфан, я здесь его не видел.

– Наших парней долго приходилось уговаривать? Зарплату вовремя платят?

– Да. Зарплату и премию после игры. Два матча мы сыграли удачно. И после игры на следующий день буквально, до следующего матча оплатили.