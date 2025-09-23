Радимов не согласился с мнением Аршавина по матчу «Краснодар» – «Зенит»

Владислав Радимов ответил, кого считает лучшим игроком матча 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».
- Петербуржцы в воскресенье выиграли на выезде у «Краснодара» со счетом 2:0.
- Глушенков забил сам и ассистировал Луису Энрике. Бразилец тоже оформил 1+1.
– Лучший игрок матча «Краснодар» – «Зенит»?
– Глушенков, определенно.
– Почему Аршавин выбрал Луиса Энрике?
– У каждого свое мнение.
– Глушенков был недоволен тем, что не получил звание лучшего игрока матча.
– Я бы тоже. Глобально, лучший игрок матча – Барриос. Но когда забиваешь и отдаешь голевую, то ожидаешь быть лучшим.
– Но Луис Энрике тоже забил и отдал голевую.
– Но Глушенков был первым.
Обычно лучший игрок матча идет к какому-то стенду, а не подходит на бровку.
Может, Аршавин хотел поговорить с Глушенковым, поэтому и отдал приз Энрике? Как на бровке разговаривать с человеком, говорящим на португальском?
– То есть лучший игрок матча иногда достается несправедливо?
– Нет, они же оба лучшие. Здесь просто субъективное мнение Аршавина.