Радимов не согласился с мнением Аршавина по матчу «Краснодар» – «Зенит»

Владислав Радимов ответил, кого считает лучшим игроком матча 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Петербуржцы в воскресенье выиграли на выезде у «Краснодара» со счетом 2:0.

Глушенков забил сам и ассистировал Луису Энрике. Бразилец тоже оформил 1+1.

– Лучший игрок матча «Краснодар» – «Зенит»?

– Глушенков, определенно.

– Почему Аршавин выбрал Луиса Энрике?

– У каждого свое мнение.

– Глушенков был недоволен тем, что не получил звание лучшего игрока матча.

– Я бы тоже. Глобально, лучший игрок матча – Барриос. Но когда забиваешь и отдаешь голевую, то ожидаешь быть лучшим.

– Но Луис Энрике тоже забил и отдал голевую.

– Но Глушенков был первым.

Обычно лучший игрок матча идет к какому-то стенду, а не подходит на бровку.

Может, Аршавин хотел поговорить с Глушенковым, поэтому и отдал приз Энрике? Как на бровке разговаривать с человеком, говорящим на португальском?

– То есть лучший игрок матча иногда достается несправедливо?

– Нет, они же оба лучшие. Здесь просто субъективное мнение Аршавина.