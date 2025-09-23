Введите ваш ник на сайте
Радимов не согласился с мнением Аршавина по матчу «Краснодар» – «Зенит»

Сегодня, 17:03
6

Владислав Радимов ответил, кого считает лучшим игроком матча 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

  • Петербуржцы в воскресенье выиграли на выезде у «Краснодара» со счетом 2:0.
  • Глушенков забил сам и ассистировал Луису Энрике. Бразилец тоже оформил 1+1.

– Лучший игрок матча «Краснодар» – «Зенит»?

– Глушенков, определенно.

– Почему Аршавин выбрал Луиса Энрике?

– У каждого свое мнение.

– Глушенков был недоволен тем, что не получил звание лучшего игрока матча.

– Я бы тоже. Глобально, лучший игрок матча – Барриос. Но когда забиваешь и отдаешь голевую, то ожидаешь быть лучшим.

– Но Луис Энрике тоже забил и отдал голевую.

– Но Глушенков был первым.

Обычно лучший игрок матча идет к какому-то стенду, а не подходит на бровку.

Может, Аршавин хотел поговорить с Глушенковым, поэтому и отдал приз Энрике? Как на бровке разговаривать с человеком, говорящим на португальском?

– То есть лучший игрок матча иногда достается несправедливо?

– Нет, они же оба лучшие. Здесь просто субъективное мнение Аршавина.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Аршавин Андрей Глушенков Максим Энрике Луис Радимов Владислав
СильныйМозг
1758636783
Я согласен с Радимовым, лучший игрок матча Барриос!
Ответить
Цугундeр
1758638214
)) «Ваши ожидания(мнения)) — теперь уже ваши проблемы», хихикнул Андрей Сергеевич, по прежнему заместитель председателя правления по управлению дибилами. Старыми и малыми.)
Ответить
Plyash
1758639132
Лучший игрок матча , это Адамов . Иначе до перерыва было бы уже 2:0 . И не важно , отбил он эти мячи , или просто в него попали кривоногое быки . Ворота сохранил , это главное .
Ответить
власик
1758640886
Лучший игрок матча- Соболев ! Ни один не принес столько вреда Зениту, как Соболев, особенно в первые 20 минут первого тайма. Вот чем этот гре-тренер аргументирует выбор Соболева. Ни скорости, ни умения обвести, ни мысли
Ответить
