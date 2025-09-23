Мостовой высмеял Шпилевского: «Как можно такое ляпнуть»

Александр Мостовой оценил заявление главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского после поражения от «Ахмата».

Нижегородцы в субботу проиграли со счетом 1:2, пропустив на 93-й минуте.

Шпилевский по окончании матча обрушился на судей с критикой.

В частности, он сказал: «Мне из Европы люди звонят, они тоже в шоке, спрашивают меня: «Здесь всегда так?».

«Как можно такое ляпнуть, из Европы ему звонят... Мы здесь-то не смотрим это [матч «Пари НН» – «Ахмат»], а ему из Европы звонят. Ну налепил, конечно», – заявил Мостовой.