Мостовой высмеял Шпилевского: «Как можно такое ляпнуть»

Сегодня, 14:38
5

Александр Мостовой оценил заявление главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского после поражения от «Ахмата».

  • Нижегородцы в субботу проиграли со счетом 1:2, пропустив на 93-й минуте.
  • Шпилевский по окончании матча обрушился на судей с критикой.
  • В частности, он сказал: «Мне из Европы люди звонят, они тоже в шоке, спрашивают меня: «Здесь всегда так?».

«Как можно такое ляпнуть, из Европы ему звонят... Мы здесь-то не смотрим это [матч «Пари НН» – «Ахмат»], а ему из Европы звонят. Ну налепил, конечно», – заявил Мостовой.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Ахмат Пари НН Шпилевский Алексей Мостовой Александр
Комментарии (5)
Интерес
1758628200
Кто додумался притащить этого таланта на родную землю? ИМ мало предыдущих "односельчан", многократно обанкротившихся на ниве российского футбола? Лучше точно царька поставить.
Ответить
val69
1758630043
Нашпилил...
Ответить
алдан2014
1758631837
Саша и не знал,что кроме него,за границей у кого-то тоже есть знакомые. Вот ,что мания величия делает
Ответить
Посол Аргентины в России назвал лучшего аргентинца РПЛ
15:15
2
Радимов раскритиковал поведение Глушенкова: «Раздражает меня»
14:50
7
Мостовой высмеял Шпилевского: «Как можно такое ляпнуть»
14:38
5
Стало известно, почему сорвался переход Кузяева в ЦСКА
14:28
4
Гурцкая пошутил о выборе состава «Спартака»
14:14
11
Губерниев предложил название для российского «Золотого мяча»
13:59
2
«Локомотив» предложил новый контракт Баринову
13:36
Ташуев предложил себя на пост главного тренера «Спартака»
13:29
8
«Реал» допускает уход Винисиуса свободным агентом
13:26
Агент Батракова объяснил, почему европейские клубы смогут купить игрока летом
13:18
1
Все новости
