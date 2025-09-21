«Звонят люди из Европы, они в шоке»: Шпилевский – о судействе в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после матча 9-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Грозненцы забили решающий гол на 90+4 минуте.

«Пари НН» остался в зоне вылета.

Встреча прошла в Саранске.

«Скажу одно: наша команда преобразилась, и все это видят. Я горжусь командой. Особенно глядя на то, какое усиление получил «Ахмат», какие вливания были в команду. На этом фоне мы делаем ставку на молодых игроков. И я горжусь, как они себя показали.

В остальном нечего говорить. Не хочу комментировать беспредел. Я просто в шоке от того, что происходило сегодня. Не могу подобрать слова. Мне из Европы люди звонят, они тоже в шоке, спрашивают меня: «Здесь всегда так?».

Мне своих ребят просто жалко. Зайдите и посмотрите в раздевалку, как они себя сейчас чувствуют. Меня переполняют эмоции. Очень неприятно. Не только неприятно, но и просто противно», – сказал Шпилевский.