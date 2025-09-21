Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Звонят люди из Европы, они в шоке»: Шпилевский – о судействе в матче с «Ахматом»

«Звонят люди из Европы, они в шоке»: Шпилевский – о судействе в матче с «Ахматом»

Сегодня, 11:27
5

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после матча 9-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

  • Грозненцы забили решающий гол на 90+4 минуте.
  • «Пари НН» остался в зоне вылета.
  • Встреча прошла в Саранске.

«Скажу одно: наша команда преобразилась, и все это видят. Я горжусь командой. Особенно глядя на то, какое усиление получил «Ахмат», какие вливания были в команду. На этом фоне мы делаем ставку на молодых игроков. И я горжусь, как они себя показали.

В остальном нечего говорить. Не хочу комментировать беспредел. Я просто в шоке от того, что происходило сегодня. Не могу подобрать слова. Мне из Европы люди звонят, они тоже в шоке, спрашивают меня: «Здесь всегда так?».

Мне своих ребят просто жалко. Зайдите и посмотрите в раздевалку, как они себя сейчас чувствуют. Меня переполняют эмоции. Очень неприятно. Не только неприятно, но и просто противно», – сказал Шпилевский.

Источник: официальный сайт «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Ахмат Пари НН Шпилевский Алексей
SLADE2019
1758444126
Шпилевский, если ты знал, где будешь тренировать, то не надо быть таким эмоциональным. А если не знал, то глупо поступил, не поинтересовавшись, куда ломишься.
Ответить
Бриг
1758444469
А что там случилось-то? Что за беспредел?
Ответить
Айболид
1758444766
Чё за "людиизевропы" ? И зачем они звонят ?
Ответить
Цугундeр
1758444798
)) Люди из Европы это Кокоша из Ариса?) С подколами типа "Ну,чё, нифига не изи катка?")
Ответить
...короче
1758447563
...многовекторность? "Шо, опять!?"(с)...
Ответить
  • Читайте нас: 