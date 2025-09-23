Агент Батракова объяснил, почему европейские клубы смогут купить игрока летом

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о возможном уходе игрока из команды следующими летом.

– Как ты думаешь, летом за ним придут?

– Дело в том, что говорить о том, что за ним пришли, наверное, тоже неверно. Потому что даже от тех же саудитов официального оффера в клуб не было. То есть это всe посредники. Говорить так, что пришeл оффер и «Локомотив» серьeзно раздумывает или сразу отверг… Вот не было.

То, что за Алексеем смотрят, тоже, наверное, очевидный факт. Если на лето, то тогда, конечно, да. Потому что, во-первых, это будет два полноценных сезона, когда он в рамках Премьер-лиги покажет стабильный высокий уровень. И второе, всe-таки начнeт действовать опция, которой европейские клубы могут воспользоваться.