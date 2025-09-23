Генсек РФС назвал Станковича рецидивистом

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«К сожалению, в данном случае тренер являлся по смыслу дисциплинарного регламента рецидивистом, то есть он неоднократно в течение последнего года нарушал требования. Поэтому КДК был вынужден таким образом реагировать. Здесь, к сожалению, мы вынуждены иногда применять такие меры воздействия. Хотелось бы проводить чемпионат и кубок страны без подобных решений.

Мы взяли честную спортивную борьбу, чтобы каждый игрок и тренер мог бы полноценно принимать участие в соревнованиях. Но, к сожалению, в таких случаях КДК просто вынужден реагировать. Хотелось бы призвать коллег быть менее эмоциональными. К сожалению, если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет просто никаких вариантов», – сказал Митрофанов.