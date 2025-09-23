Колыванов – о Станковиче: «Он уже достал всех своими спорами»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на месяц.

«Мне вообще по барабану, хоть на месяц. Он уже достал всех своими спорами. Каждый момент начинает дискутировать и ругаться. Конечно, это влияет на команду, он истерит, команда заводится», – сказал Колыванов.