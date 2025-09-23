Колыванов – о Станковиче: «Он уже достал всех своими спорами»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на месяц.
«Мне вообще по барабану, хоть на месяц. Он уже достал всех своими спорами. Каждый момент начинает дискутировать и ругаться. Конечно, это влияет на команду, он истерит, команда заводится», – сказал Колыванов.
- Станкович наказан за оскорбления судьи Егора Егорова во время матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).
- Серб не сможет работать на 5 матчах красно-белых – четырех в РПЛ и одном – в FONBET Кубке России.
Источник: «Советский спорт»