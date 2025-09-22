Введите ваш ник на сайте
Орлов сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»

Сегодня, 20:35
12

Геннадий Орлов проанализировал центральный матч 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Зенит» победил заслуженно. Сказалось очень высокое исполнительское мастерство отдельных игроков при реализации моментов.

Имею в виду прежде всего Глушенкова и Луиса Энрике. Давно таких футболистов в «Зените» не было. Они резко выделялись на общем фоне.

В целом гости с Кордобой справились. У него мало что получилось. Правда, самый дебют встречи сине-бело-голубые почему-то проспали... Батчи-то бил практически из убойной позиции! Адамов спас.

Все-таки есть у «Зенита» пока такая нехорошая тенденция: заторможенность в обороне, потеря концентрации на первых минутах. Даже на первых секундах. Ну что поделать...

Зато потом защитники довольно собранно сыграли, в том числе и Эракович. Первые 15 минут подопечным Семака было непросто. Но затем постепенно они игру выровняли и лучше распорядились своими шансами», – заявил Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Орлов Геннадий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1758562744
Зенит победил на классе. У нас игроки во всех линиях, выше на голову, в классе, игроков краснодыра.
Ответить
FCSpartakM
1758562954
Первый гол-ошибка вратаря и защиты, второй-защиты. Защитники на столько собраны были, что у Краснодара было моментов 5 голевых
Ответить
Project Бабангида
1758563116
Геннадий, что вы всё о футболе да о футболе...? приходите на Фонтанку. с чижиком пить )
Ответить
...уефан
1758563704
...пошли вторые сутки. Орлова прёт! Вставило не на шутку. "Уж, полночь близится, а разума всё нет!"(с)/адаптация/...
Ответить
Cleaner
1758564940
Зенит однозначно победил ЗА СЧЕТ СУДЬИ Карасева!!!...(((
Ответить
erybov1965
1758565567
«Зенит» победил за счет везения. Если голы случаются за счет мастерства и техники 1-2 футболистов, то это случайность, т.к. футбол — игра коллективная, а голы могли произойти из множества факторов, как с одной стороны, так и с другой. Если победа в игре произошла из-за постоянных коллективных действий — это закономерность и превосходство над соперником, чего в этой игре со стороны «Зенита» не было, а даже наоборот.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1758566113
старый алкаш то хоть матч смотрел или снова маразматика в это время под капельницами из запоя выводили...?
Ответить
ДрюкерМейстер
1758566729
Смогли победить, вот и победили. Потому как у нас больше сильных футболистов.
Ответить
