Орлов сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»

Геннадий Орлов проанализировал центральный матч 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

Максим Глушенков и Луис Энрике оформили по голу + ассисту.

«Зенит» победил заслуженно. Сказалось очень высокое исполнительское мастерство отдельных игроков при реализации моментов.

Имею в виду прежде всего Глушенкова и Луиса Энрике. Давно таких футболистов в «Зените» не было. Они резко выделялись на общем фоне.

В целом гости с Кордобой справились. У него мало что получилось. Правда, самый дебют встречи сине-бело-голубые почему-то проспали... Батчи-то бил практически из убойной позиции! Адамов спас.

Все-таки есть у «Зенита» пока такая нехорошая тенденция: заторможенность в обороне, потеря концентрации на первых минутах. Даже на первых секундах. Ну что поделать...

Зато потом защитники довольно собранно сыграли, в том числе и Эракович. Первые 15 минут подопечным Семака было непросто. Но затем постепенно они игру выровняли и лучше распорядились своими шансами», – заявил Орлов.