  Глушаков хочет возглавить «Спартак»: «Со мной бы все отдыхали – хуже точно не будет»

Глушаков хочет возглавить «Спартак»: «Со мной бы все отдыхали – хуже точно не будет»

Сегодня, 19:19
11

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков рассчитывает получить предложение стать тренером московской команды.

«Хотел бы я видеть Слуцкого в «Спартаке»? Леонид Викторович добивался успехов в своей карьере, но хочет ли он работать в красно-белом клубе?

Было бы интересно, конечно, на это посмотреть, но могли бы и меня пригласить тренером, ха-ха.

Со мной точно хуже не будет (улыбается). Я себе таких тренеров в помощников возьму… Отдыхали бы все со мной», – заявил Глушаков.

  • Сейчас пост главного тренера занимает серб Деян Станкович.
  • В воскресенье «Спартак» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (2:1).
  • Московская команда поднялась на 6-е место в таблице РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» сократилось до 4 очков.
  • Следующий соперник – «Пари НН» (28 сентября).

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
