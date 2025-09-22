Глушаков хочет возглавить «Спартак»: «Со мной бы все отдыхали – хуже точно не будет»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков рассчитывает получить предложение стать тренером московской команды.

«Хотел бы я видеть Слуцкого в «Спартаке»? Леонид Викторович добивался успехов в своей карьере, но хочет ли он работать в красно-белом клубе?

Было бы интересно, конечно, на это посмотреть, но могли бы и меня пригласить тренером, ха-ха.

Со мной точно хуже не будет (улыбается). Я себе таких тренеров в помощников возьму… Отдыхали бы все со мной», – заявил Глушаков.