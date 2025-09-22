Введите ваш ник на сайте
Канчельскис готов тренировать в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 14:14

Андрей Канчельскис ответил на вопросы о возможном трудоустройстве в «Манчестер Юнайтед».

– Каково вам, как легендарному игроку «Манчестер Юнайтед», видеть команду на 11-м месте в таблице? Особенно на контрасте с временами ваших выступлений за клуб?

– Думаю, это самые худшие выступления, которые я помню. Непозволительно для такой команды занимать 11-е место, когда болельщики на протяжении многих лет привыкли только к борьбе за золото.

Я продолжаю болеть и переживать за манкунианцев, но команда просто не имеет права так играть!

– Вы легендарный игрок клуба в его лучшую эру спортивных результатов. И при этом имеете солидный тренерский опыт. Были ли когда-либо контакты с «Манчестер Юнайтед» на предмет поработать в его структуре? Например, с командой одного из юношеских возрастов?

Конечно, это было бы мне интересно. Кто же откажется поработать в «Манчестер Юнайтед». Такие разговоры велись, но до прихода Глейзеров и Рэтклиффа.

Сейчас это невозможно, у них другая система ценностей. Если они работникам клуба сокращают расходы на обед, а при этом за футболистов платят по 100 миллионов, то, на мой взгляд, они не на том экономят.

Тем более, при нынешней ситуации в мире россиянина работать в Англию вряд ли пригласят. Но если такое приглашение когда-нибудь поступит, я бы, конечно, с радостью поработал в структуре «Манчестер Юнайтед».

  • Канчельскис выступал за клуб с 1991 по 1995 год.
  • Его статистика: 161 матч, 36 голов, 16 ассистов.
  • Сейчас Андрей тренирует брянское «Динамо».

