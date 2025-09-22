Головина назвали «большим боссом» «Монако»

Бывший форвард «ПСЖ» Гийом Оаро оценил роль Александра Головина в «Монако».

«Головин в «Монако» – это «биг босс». Я сам играл против него, когда был футболистом «Янг Бойз». Тогда Александр уже играл. Мы играли против «Монако» в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Точно не помню.

Мне нравится стиль игры Головина. Это действительно большое имя. Сегодня в футболе уже не так много игроков с такой школой, как у Головина. Его техника великолепна», – сказал Оаро.