Бывший форвард «ПСЖ» Гийом Оаро оценил роль Александра Головина в «Монако».
«Головин в «Монако» – это «биг босс». Я сам играл против него, когда был футболистом «Янг Бойз». Тогда Александр уже играл. Мы играли против «Монако» в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Точно не помню.
Мне нравится стиль игры Головина. Это действительно большое имя. Сегодня в футболе уже не так много игроков с такой школой, как у Головина. Его техника великолепна», – сказал Оаро.
- В этом сезоне 29-летний футболист провел 3 матча за «Монако».
- Сейчас Головин травмирован.
- У Александра за 7 лет в «Монако» 235 матчей, 34 гола, 40 ассистов.
Источник: «Советский спорт»