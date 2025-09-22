Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Головина назвали «большим боссом» «Монако»

Сегодня, 10:59

Бывший форвард «ПСЖ» Гийом Оаро оценил роль Александра Головина в «Монако».

«Головин в «Монако» – это «биг босс». Я сам играл против него, когда был футболистом «Янг Бойз». Тогда Александр уже играл. Мы играли против «Монако» в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Точно не помню.

Мне нравится стиль игры Головина. Это действительно большое имя. Сегодня в футболе уже не так много игроков с такой школой, как у Головина. Его техника великолепна», – сказал Оаро.

  • В этом сезоне 29-летний футболист провел 3 матча за «Монако».
  • Сейчас Головин травмирован.
  • У Александра за 7 лет в «Монако» 235 матчей, 34 гола, 40 ассистов.

Еще по теме:
Смородская определила, кто сильнее – Батраков или Головин 4
Головин и Сафонов утратили статус самых дорогих российских игроков
Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы 1
Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Оаро Гийом Головин Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» уличили в серьезном нарушении регламента
11:28
3
Мостовой поделился впечатлениями от игры «Краснодар» – «Зенит»: «Болел за гостей»
11:10
1
Соболева уличили в медлительности на поле: «Просто фантастика»
10:43
5
Червиченко описал победу «Спартака» над «Крыльями» тремя прилагательными
10:28
3
«Зенит» планировал уволить Семака в случае поражения от «Краснодара»
10:14
14
Мостовой прояснил, что будет со «Спартаком» дальше
09:15
1
Аршавин сделал вывод по итогам матча «Краснодар» – «Зенит»
08:45
2
Победы «Спартака» и «Зенита», ЦСКА отказался от Кузяева, откровения Орзул и другие новости
00:57
Прогноз Титова на карьеру Талалаева
00:42
5
Футболист ЦСКА женится на известной российской актрисе, которая старше его на 7 лет
00:36
4
Все новости
Все новости
Головина назвали «большим боссом» «Монако»
10:59
Стало известно, как фанаты «ПСЖ» относятся к Сафонову
09:28
Сафонов прокомментировал перенос матча с «Марселем»
Вчера, 18:34
Матч «Марсель» – «ПСЖ» перенесен
Вчера, 17:51
ФотоСафонов похвастался покупкой новой игры: «Забрал свой персональный экземпляр»
19 сентября
1
Рамуш повторил рекорд Мбаппе в «ПСЖ»
18 сентября
Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы
17 сентября
1
Луис Энрике – Неймару: «Хорошо, что ты уходишь из «ПСЖ»
16 сентября
В «ПСЖ» назвали единственного футболиста, заслужившего «Золотой мяч»
15 сентября
2
Умтити после отказа российским клубам объявил о завершении карьеры в 31 год
15 сентября
2
ВидеоСафонов рассказал о произошедших изменениях в жизни
15 сентября
2
Лига 1. «ПСЖ» победил «Ланс» благодаря дублю Барколя
14 сентября
ФотоЛуис Энрике кардинально изменил внешность
14 сентября
Головин вернулся в «Монако» из сборной России с повреждением
13 сентября
Чемпион мира Манданда завершил карьеру
10 сентября
2
Сафонов поделился, чем его шокировал французский язык
10 сентября
1
Видео«Монако» выложил восхваляющий Головина тикток – фанаты в восторге
10 сентября
Анри опередили в списке бомбардиров сборной Франции
10 сентября
Сафонов объяснил, почему остался в «ПСЖ»: «Я поехал в Европу за трудностями»
10 сентября
3
«Тебя уже продали, ты в курсе?» Сафонов высказался об уходе из «ПСЖ»
9 сентября
2
ВидеоСафонов объяснил кардинальное изменение имиджа
8 сентября
2
Сафонов рассказал, чего ему не хватает в «ПСЖ»
8 сентября
1
ФотоКимпембе перешел из «ПСЖ» в катарский клуб
7 сентября
Украинец Забарный не стал отвечать на вопрос о Сафонове
7 сентября
Названы сроки возвращения Дембеле в состав «ПСЖ»
6 сентября
«ПСЖ» взбешен из-за травмы Дембеле в сборной Франции
6 сентября
Луис Энрике сломал ключицу: подробности
6 сентября
5
Кафанов дал совет Сафонову, как вести себя в «ПСЖ»
4 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 