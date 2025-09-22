Чернов: «Хочу доказать и вернуться в «Спартак»

Защитник Никита Чернов намерен вернуться в «Спартак». Об этом он заявил после матча 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» (2:1).

Игрок арендован «Крыльями Советов» до лета.

У Чернова летом истекает контракт со «Спартаком».

В прошлом сезоне у Никиты было 11 матчей за «Спартак», 1 ассист.

«Конечно, у меня есть желание доказать и вернуться в «Спартак».

Не могу оценить игру против бывшей команды, так как не вышел на поле. Переживал за «Крылья» со скамейки. У нас были шансы хотя бы на ничью. Если бы играли как в первом тайме, могли бы и победу увезти. Ребята очень устали, проделали много беговой работы. Надо похвалить парней за хорошую игру в обороне. Человечек вышел и решил исход матча», – сказал Чернов.