Глушенков после победы над «Краснодаром» описал соперника двумя словами

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).
- У Глушенкова 1+1.
- Лучшим в матче признали Луиса Энрике, у которого тоже 1+1.
- «Зенит» сократил отставание от 1-го места до 3 очков.
– Доволен игрой. Но матч был очень тяжелый. В чем именно? В нашем движении. Лично я сегодня очень устал.
– Ты выходишь то в центре, то справа, где ты приносишь наибольшую пользу?
– Куда тренер поставит, там и буду стараться приносить пользу.
– Нас всех удивил выход Энрике слева, как это наигрывалось?
– Сергея Богдановича спросите.
– Почему был сдержан после забитого гола в ворота чемпионов?
– Да не знаю, для меня это обычная команда.
– Насколько давило, что вы отстаете на 6 очков?
– На меня ничего не давило.
Источник: «Матч ТВ»