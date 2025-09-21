Глушенков после победы над «Краснодаром» описал соперника двумя словами

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).

У Глушенкова 1+1.

Лучшим в матче признали Луиса Энрике, у которого тоже 1+1.

«Зенит» сократил отставание от 1-го места до 3 очков.

– Доволен игрой. Но матч был очень тяжелый. В чем именно? В нашем движении. Лично я сегодня очень устал.

– Ты выходишь то в центре, то справа, где ты приносишь наибольшую пользу?

– Куда тренер поставит, там и буду стараться приносить пользу.

– Нас всех удивил выход Энрике слева, как это наигрывалось?

– Сергея Богдановича спросите.

– Почему был сдержан после забитого гола в ворота чемпионов?

– Да не знаю, для меня это обычная команда.

– Насколько давило, что вы отстаете на 6 очков?

– На меня ничего не давило.