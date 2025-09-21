Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сафонов прокомментировал перенос матча с «Марселем»

Сегодня, 18:34

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о переносе матча с «Марселем».

  • Игру перенесли на завтра, 22 сентября, на 21:00 мск.
  • «ПСЖ» лидирует в таблице.
  • Завтра игрок команды Усман Дембеле, вероятно, получит «Золотой мяч».

«Мы долетели до Марселя и в этот момент нам сообщили, что игра сегодня не состоится.

Нам ничего не оставалось, кроме как пообедать и лететь обратно.

Насколько я понимаю, матч перенесли на завтра. Но завтра вечером вручение «Золотого мяча», где из нашей команды девять номинантов.

Короче, не знаю, что будет, мы загрузились в самолет и готовы вылетать в Париж. Так что по приезде расскажу всю инфу, что узнаю», – написал Сафонов.

Еще по теме:
Матч «Марсель» – «ПСЖ» перенесен
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа 1
Сафонов похвастался покупкой новой игры: «Забрал свой персональный экземпляр» 1
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Марсель Сафонов Матвей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
3
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и идет без поражений
18:58
6
Умяров отреагировал на интерес из Европы
18:30
Угальде объяснил, за счет чего «Спартак» переломил матч с «Крыльями Советов»
18:05
Матч «Марсель» – «ПСЖ» перенесен
17:51
Мостовой отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
17:42
2
Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Крыльями Советов»
17:15
1
Орзул впервые откровенно высказалась о той самой встрече с Дзюбой: «Жизнь разделилась на до и после»
16:36
5
РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Крыльями Советов» (2:1) благодаря дублю Угальде
16:30
32
В вопросе трансфера Кузяева в ЦСКА поставлена точка
16:14
4
Все новости
Все новости
Сафонов прокомментировал перенос матча с «Марселем»
18:34
ФотоСафонов похвастался покупкой новой игры: «Забрал свой персональный экземпляр»
19 сентября
1
Рамуш повторил рекорд Мбаппе в «ПСЖ»
18 сентября
Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы
17 сентября
1
Луис Энрике – Неймару: «Хорошо, что ты уходишь из «ПСЖ»
16 сентября
В «ПСЖ» назвали единственного футболиста, заслужившего «Золотой мяч»
15 сентября
2
Умтити после отказа российским клубам объявил о завершении карьеры в 31 год
15 сентября
2
ВидеоСафонов рассказал о произошедших изменениях в жизни
15 сентября
2
Лига 1. «ПСЖ» победил «Ланс» благодаря дублю Барколя
14 сентября
ФотоЛуис Энрике кардинально изменил внешность
14 сентября
Головин вернулся в «Монако» из сборной России с повреждением
13 сентября
Чемпион мира Манданда завершил карьеру
10 сентября
2
Сафонов поделился, чем его шокировал французский язык
10 сентября
1
Видео«Монако» выложил восхваляющий Головина тикток – фанаты в восторге
10 сентября
Анри опередили в списке бомбардиров сборной Франции
10 сентября
Сафонов объяснил, почему остался в «ПСЖ»: «Я поехал в Европу за трудностями»
10 сентября
3
«Тебя уже продали, ты в курсе?» Сафонов высказался об уходе из «ПСЖ»
9 сентября
2
ВидеоСафонов объяснил кардинальное изменение имиджа
8 сентября
2
Сафонов рассказал, чего ему не хватает в «ПСЖ»
8 сентября
1
ФотоКимпембе перешел из «ПСЖ» в катарский клуб
7 сентября
Украинец Забарный не стал отвечать на вопрос о Сафонове
7 сентября
Названы сроки возвращения Дембеле в состав «ПСЖ»
6 сентября
«ПСЖ» взбешен из-за травмы Дембеле в сборной Франции
6 сентября
Луис Энрике сломал ключицу: подробности
6 сентября
5
Кафанов дал совет Сафонову, как вести себя в «ПСЖ»
4 сентября
2
«ПСЖ» не упомянул вызов Сафонова в сборную России
3 сентября
2
Сафонов ответил, в чем стал сильнее за год в «ПСЖ»
3 сентября
Карпин ответил, стоит ли Сафонову уходить из «ПСЖ»
2 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 