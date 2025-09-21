Сафонов прокомментировал перенос матча с «Марселем»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о переносе матча с «Марселем».
- Игру перенесли на завтра, 22 сентября, на 21:00 мск.
- «ПСЖ» лидирует в таблице.
- Завтра игрок команды Усман Дембеле, вероятно, получит «Золотой мяч».
«Мы долетели до Марселя и в этот момент нам сообщили, что игра сегодня не состоится.
Нам ничего не оставалось, кроме как пообедать и лететь обратно.
Насколько я понимаю, матч перенесли на завтра. Но завтра вечером вручение «Золотого мяча», где из нашей команды девять номинантов.
Короче, не знаю, что будет, мы загрузились в самолет и готовы вылетать в Париж. Так что по приезде расскажу всю инфу, что узнаю», – написал Сафонов.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова