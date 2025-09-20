«Газуем»: Юран – о работе в Турции

Главный тренер «Серика Беледиеспор» Сергей Юран прокомментировал последние победы.

У «Серика» 2 победы подряд.

Поочередно обыграны «Бандырмаспор» (1:0) и «Ыгдыр» (2:1).

«Серик» занимает 7-е место.

«Бандирмаспор» – крепкая команда, перед туром занимала шестое место. Много высокорослых, под 190 см футболистов, играют в силовой манере, неплохо ведут единоборства, прессингуют. В Англии когда-то так играли: навесы, борьба, подборы. В матче с таким соперником нельзя допускать ошибки при стандартах и длинных передачах. Наши парни все требования выполнили на пять с плюсом. И в целом перебегали соперника.

В первом тайме мы забили один и могли забивать ещe. А во втором пришлось больше потрудиться в защите, и тем не менее ещe минимум два момента имели, чтобы увеличить счeт. Главное, что довели игру до победы. В концовке соперник уже просто перешeл на навал, но парни выдержали. Я доволен ими.

После двух побед «Серик» поднялся на седьмое место, а это уже зона переходных матчей за право играть в Суперлиге. Как говорится, газуем», – сказал Юран.