Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Газуем»: Юран – о работе в Турции

Сегодня, 11:46

Главный тренер «Серика Беледиеспор» Сергей Юран прокомментировал последние победы.

  • У «Серика» 2 победы подряд.
  • Поочередно обыграны «Бандырмаспор» (1:0) и «Ыгдыр» (2:1).
  • «Серик» занимает 7-е место.

«Бандирмаспор» – крепкая команда, перед туром занимала шестое место. Много высокорослых, под 190 см футболистов, играют в силовой манере, неплохо ведут единоборства, прессингуют. В Англии когда-то так играли: навесы, борьба, подборы. В матче с таким соперником нельзя допускать ошибки при стандартах и длинных передачах. Наши парни все требования выполнили на пять с плюсом. И в целом перебегали соперника.

В первом тайме мы забили один и могли забивать ещe. А во втором пришлось больше потрудиться в защите, и тем не менее ещe минимум два момента имели, чтобы увеличить счeт. Главное, что довели игру до победы. В концовке соперник уже просто перешeл на навал, но парни выдержали. Я доволен ими.

После двух побед «Серик» поднялся на седьмое место, а это уже зона переходных матчей за право играть в Суперлиге. Как говорится, газуем», – сказал Юран.

Еще по теме:
«Спартаку» порекомендовали российского тренера вместо Станковича 2
Команда Юрана выиграла 2-й матч подряд в Турции благодаря голу российского футболиста
Юран признан тренером тура в Турции 8
Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Серик Беледиеспор Юран Сергей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
КДК поблагодарили за длительную дисквалификацию Станковича
12:45
2
Полный список европейских клубов, которые заинтересованы в Умярове
12:29
3
Смородская определила, кто сильнее – Батраков или Головин
12:04
2
«Газуем»: Юран – о работе в Турции
11:46
Марио Фернандес рассказал, чем займется по окончании игровой карьеры
11:30
4
ВидеоМатч РПЛ под угрозой переноса из-за аномальных ливней
10:36
8
Титков из «Балтики» ответил, чем крут Талалаев
09:58
4
Титов объяснил, почему не будет смотреть матч «Спартака» с «Крыльями Советов»
09:33
3
Марио Фернандес впервые прокомментировал скандальный трансфер в «Зенит»
09:11
9
Все новости
Все новости
Команда Юрана выиграла 2-й матч подряд в Турции благодаря голу российского футболиста
Вчера, 19:19
Тихий ответил на вопрос о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
Вчера, 17:05
Реакция Садыгова на новость о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
Вчера, 16:04
1
Экс-инвестор «Химок» Садыгов перестал платить зарплату в турецком клубе
Вчера, 14:38
5
Кузяев выбрал приоритетную лигу для продолжения карьеры, РПЛ – запасной вариант
18 сентября
ФотоЭкс-тренер «Боруссии» Шахин возглавил команду с двумя экс-игроками РПЛ
15 сентября
1
Президент «Фенербахче» назвал амбициозные задачи на сезон для Тедеско
15 сентября
1
Команда Юрана одержала первую гостевую победу в первенстве Турции
14 сентября
1
Президент «Фенербахче» прокомментировал назначение Тедеско
14 сентября
Джикия забил дебютный гол в Турции и помог «Антальяспору» победить
13 сентября
Российский форвард перешел в «Кайсериспор»
12 сентября
Вратарь «МЮ» Онана перешел в турецкий клуб
11 сентября
Мостовой прокомментировал назначение Тедеско в «Фенербахче»
10 сентября
1
Реакция Мостового на назначение Тедеско в «Фенербахче»
9 сентября
4
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче»
9 сентября
6
Назван новый клуб Тедеско
9 сентября
5
ФотоОсужденный за изнасилование Бен-Йеддер нашел новый клуб в Турции
8 сентября
Президент «Фенербахче» раскрыл причину увольнения Моуринью
7 сентября
3
Зидан договорился с новым клубом
6 сентября
7
Назван лучший вратарь-ассистент в истории футбола
6 сентября
Клуб Лички усилился экс-полузащитником «Зенита»
6 сентября
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Фенербахче»
3 сентября
Фото«Фенербахче» официально представил Эдерсона
3 сентября
1
Фото«Галатасарай» бесплатно подписал футболиста «Манчестер Сити»
2 сентября
2
Фото«Фенербахче» выкупил 4-кратного победителя Лиги чемпионов
1 сентября
Команда Юрана проиграла 2-й матч подряд и опустилась в зону вылета
1 сентября
4
ФотоМоуринью в одиночестве покинул Стамбул после увольнения из «Фенербахче»
31 августа
5
Эксперт оценил старт Джикии в Турции
30 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 