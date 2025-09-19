Экс-президент «Спартака»: «Верю, что Станковича уволят – команду пока что спасают судьи»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможной отставке главного тренера московской команды Деяна Станковича.

«Верю, что Станковича уволят перед зимним перерывом. Вряд ли его уберут в октябре, потому что клуб будет балансировать туда-сюда, как кардиограмма, если не опустятся ниже десятой строчки.

Занятно смотреть на танцы на бровке, но всем это уже надоело. В октябре будет матч с ЦСКА. Он может стать ключевым для Станковича.

Но надо понимать, кого брать, чтобы не стало ещe хуже. Понятное дело, что Кахигао против увольнения тренера. Спортивного директора надо убирать вслед за Станковичем.

Оба бесполезны, но команду пока что спасают судьи», – заявил Червиченко.