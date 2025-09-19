Только один человек мешает увольнению Станковича из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович очень близок к отставке.
К варианту с увольнением серба склоняется совет директоров клуба, включая генерального директора Олега Малышева.
Против ухода Станковича выступает только спортивный директор Франсис Кахигао. У него нет готового кандидата на замену тренеру. Кроме того, испанец находится за границей по семейным обстоятельствам, что осложняет коммуникацию.
- «Спартак» в четверг дома проиграл «Ростову» в FONBET Кубке России.
- В РПЛ команда идет на 8-м месте после 8 туров.
Источник: «Чемпионат»