Только один человек мешает увольнению Станковича из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович очень близок к отставке.

К варианту с увольнением серба склоняется совет директоров клуба, включая генерального директора Олега Малышева.

Против ухода Станковича выступает только спортивный директор Франсис Кахигао. У него нет готового кандидата на замену тренеру. Кроме того, испанец находится за границей по семейным обстоятельствам, что осложняет коммуникацию.