Мареска объяснил поражение «Челси» от «Баварии»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги гостевого матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:3).

«В целом, игра была неплохой. Мы хорошо провели стартовые 20 минут и создали два-три момента. Когда мы пропустили гол, которого могли избежать, игра немного изменилась.

Мы были в игре, мы забили гол. Решение [не удалять Джонатана Та] было спорным, потому что это была скорее красная карточка, чем жeлтая. Даже при этом мы хорошо начали второй тайм и создавали моменты.

После третьего пропущенного гола игра снова изменилась. Мы пропустили мяч, который поставил точку в матче. Мы были в игре до самого конца. С пенальти, неудалением соперника, автоголом становится сложнее.

Мы можем извлечь уроки из этой встречи. Прежде всего, в таком матче нужно играть правильно все 95 минут, а не только часть времени. Иногда мы были недостаточно хороши. Теперь нам нужно реабилитироваться», – сказал Мареска.