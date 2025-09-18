Мареска объяснил поражение «Челси» от «Баварии»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги гостевого матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:3).
«В целом, игра была неплохой. Мы хорошо провели стартовые 20 минут и создали два-три момента. Когда мы пропустили гол, которого могли избежать, игра немного изменилась.
Мы были в игре, мы забили гол. Решение [не удалять Джонатана Та] было спорным, потому что это была скорее красная карточка, чем жeлтая. Даже при этом мы хорошо начали второй тайм и создавали моменты.
После третьего пропущенного гола игра снова изменилась. Мы пропустили мяч, который поставил точку в матче. Мы были в игре до самого конца. С пенальти, неудалением соперника, автоголом становится сложнее.
Мы можем извлечь уроки из этой встречи. Прежде всего, в таком матче нужно играть правильно все 95 минут, а не только часть времени. Иногда мы были недостаточно хороши. Теперь нам нужно реабилитироваться», – сказал Мареска.
- Защитник «Челси» Трево Чалоба на 20-й минуте забил мяч в свои ворота. Еще два гола у «Баварии» на счету Гарри Кейна, отличившегося на 27-й минуте с пенальти и 63-й. У «Челси» мяч забил Коул Палмер на 29-й минуте.
- Защитник «Баварии» Джонатан Та получил желтую карточку на 30-й минуте. В эпизоде с голом Палмера он умышленно завалил соперника, не владеющего мячом.