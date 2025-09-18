Введите ваш ник на сайте
Симеоне объяснил, из-за чего едва не подрался с болельщиком

Сегодня, 07:50

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвели итоги гостевого матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3). В конце игры тренер был удален за перепалку с болельщиками мерсисайдцев.

«Команда начала матч неудачно, нам не повезло с первым голом, который смешал нам все карты. Второй гол был просто великолепен.

С этого момента команда начала выравнивать игру. Гол Маркоса Льоренте воодушевил нас на то, чтобы сделать камбэк. Во втором тайме мы прибавляли и держали интригу в матче. Счeт стал 2:2, но потрясающий гол Вирджила ван Дейка оставил горький привкус поражения

Нам говорят о заботе, но тебя оскорбляют весь матч, а ты не можешь ничего сказать. Моей реакции нет оправдания, но вы не представляете, каково это – терпеть оскорбления 90 минут без перерыва. Тебя оскорбляют весь матч.

Надеюсь, «Ливерпуль» найдeт того, кто это сделал. Оскорбления продолжались всю игру, все 90 минут. Но я должен сохранять спокойствие, я должен терпеть оскорбления других.

Боевой дух был таким, как нужно. Многие молодые игроки вливаются. Мы приезжаем на великолепный стадион, на матч против команды, которая отлично атакует. Поначалу ничего хорошего не предвиделось, но если уж нам суждено проиграть, то пусть это будет так», – сказал Симеоне.

Источник: Marca
Лига чемпионов Атлетико Ливерпуль Симеоне Диего
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Черданцев объяснил поражение ЦСКА в Ростове-на-Дону
10:26
Стало известно, где продолжит карьеру Месси
10:21
1
ВидеоСтало известно, получил ли болельщик футболку игрока «Ахмата»
09:30
1
Слот назвал фактор, из-за которого «Ливерпуль» победил «Атлетико»
09:14
Белоус объяснил, почему руководству «Зенита» сложно уволить Семака
09:00
1
Соболев стал абсолютным рекордсменом Кубка России
08:38
2
Корнеев оценил двух защитников-новичков «Спартка»
08:26
5
Талалаев пообещал сюрпризы от «Балтики» в матче с ЦСКА
08:00
2
Мареска объяснил поражение «Челси» от «Баварии»
08:50
Тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Челси»
08:15
Статистика Хайкина в дебютном матче Лиги чемпионов
00:49
2
Симеоне едва не подрался с болельщиком на «Энфилде»
00:29
Лига чемпионов. «Ливерпуль» вырвал победу над «Атлетико» (3:2), «Бавария» справилась с «Челси» (3:1) благодаря дублю Кейна
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Аталанту» (4:0), «Интер» обыграл «Аякс» (2:0)
Вчера, 23:56
ВидеоФутболисты «Монако» разделись в самолете до нижнего белья
Вчера, 23:00
1
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина ушел от поражения в дебютном матче, «Олимпиакос» в большинстве не обыграл новичка турнира
Вчера, 21:49
Мостовой рассказал, чего ему не хватает в Лиге чемпионов
Вчера, 19:19
ФотоВратарь «Марселя» раскрыл подробности стычки с Карвахалем: «Я не приукрашивал»
Вчера, 18:18
Президент Азербайджана Алиев сделал заявление о победе «Карабаха» над «Бенфикой» в ЛЧ
Вчера, 16:58
9
Булыкин объяснил, как «Карабах» смог победить «Бенфику»
Вчера, 15:15
1
Тренер «Марселя» возмутился назначению пенальти в пользу «Реала»
Вчера, 13:37
«Реал» стал рекордсменом Лиги чемпионов по одному из показателей
Вчера, 13:21
Моуринью может возглавить клуб-участник Лиги чемпионов
Вчера, 10:05
Тренер «Ювентуса» оценил 4:4 с дортмундской «Боруссией»
Вчера, 09:48
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Наполи»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
Вчера, 09:33
Где смотреть матч «Ньюкасл» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
Вчера, 09:31
Где смотреть матч «Спортинг» – «Кайрат»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
Вчера, 09:29
Где смотреть матч «Брюгге» – «Монако»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
Вчера, 09:26
Насри – о втором 11-метровом «Реала» в игре с «Марселем»: «Я не вижу здесь пенальти»
Вчера, 09:21
Тренер «Карабаха» прокомментировал победу над «Бенфикой»
Вчера, 08:46
2
Алонсо высказался о победе «Реала» над «Марселем»
Вчера, 08:26
«Бенфика» уволила тренера после поражения от «Карабаха»
Вчера, 08:10
2
Алонсо прокомментировал удаление Карвахаля
Вчера, 00:47
«Ювентус» и «Боруссия» повторили рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 00:38
Мбаппе поднялся на две позиции в рейтинге лучших бомбардиров в истории ЛЧ
Вчера, 00:29
