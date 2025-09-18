Симеоне объяснил, из-за чего едва не подрался с болельщиком

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвели итоги гостевого матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3). В конце игры тренер был удален за перепалку с болельщиками мерсисайдцев.

«Команда начала матч неудачно, нам не повезло с первым голом, который смешал нам все карты. Второй гол был просто великолепен.

С этого момента команда начала выравнивать игру. Гол Маркоса Льоренте воодушевил нас на то, чтобы сделать камбэк. Во втором тайме мы прибавляли и держали интригу в матче. Счeт стал 2:2, но потрясающий гол Вирджила ван Дейка оставил горький привкус поражения

Нам говорят о заботе, но тебя оскорбляют весь матч, а ты не можешь ничего сказать. Моей реакции нет оправдания, но вы не представляете, каково это – терпеть оскорбления 90 минут без перерыва. Тебя оскорбляют весь матч.

Надеюсь, «Ливерпуль» найдeт того, кто это сделал. Оскорбления продолжались всю игру, все 90 минут. Но я должен сохранять спокойствие, я должен терпеть оскорбления других.

Боевой дух был таким, как нужно. Многие молодые игроки вливаются. Мы приезжаем на великолепный стадион, на матч против команды, которая отлично атакует. Поначалу ничего хорошего не предвиделось, но если уж нам суждено проиграть, то пусть это будет так», – сказал Симеоне.