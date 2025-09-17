Лига чемпионов. «Ливерпуль» вырвал победу над «Атлетико» (3:2), «Бавария» справилась с «Челси» (3:1) благодаря дублю Кейна

«Ливерпуль» и «Бавария» выиграли в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
Англичане дома вырвали победу над «Атлетико» со счетом 3:2 благодаря голу Вирджила ван Дейка на 92-й минуте. Хозяева поля вели 2:0 к шестой минуте, но затем дважды пропустили от Маркоса Льоренте.
Немцы взяли верх над «Челси» – 3:1. Такого результата удалось достичь благодаря автоголу и дублю Гарри Кейна.
Лига чемпионов. 1 тур
Ливерпуль - Атлетико - 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 - Э. Робертсон, 4; 2:0 - М. Салах, 6; 2:1 - М. Льоренте, 45+3; 2:2 - М. Льоренте, 81; 3:2 - В. ван Дейк, 90+2.
Бавария - Челси - 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 - Т. Чалоба, 20 (в свои ворота); 2:0 - Г. Кейн, 27 (с пенальти); 2:1 - К. Палмер, 29; 3:1 - Г. Кейн, 63.
Источник: «Бомбардир»