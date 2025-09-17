Лига чемпионов. «Ливерпуль» вырвал победу над «Атлетико» (3:2), «Бавария» справилась с «Челси» (3:1) благодаря дублю Кейна

«Ливерпуль» и «Бавария» выиграли в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

Англичане дома вырвали победу над «Атлетико» со счетом 3:2 благодаря голу Вирджила ван Дейка на 92-й минуте. Хозяева поля вели 2:0 к шестой минуте, но затем дважды пропустили от Маркоса Льоренте.

Немцы взяли верх над «Челси» – 3:1. Такого результата удалось достичь благодаря автоголу и дублю Гарри Кейна.