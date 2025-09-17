В «Сосьедаде» оценил вариант с арендой Захаряна в «Динамо»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о возможном уходе в аренду российского полузащитника Арсена Захаряна.
– Может ли в будущем клуб принять предложение «Динамо» по аренде Захаряна?
– На данный момент у клуба нет предложений по Арсену. В будущем он станет для нас ключевым игроком!
- 22-летний Захарян в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 1 матч. В прошлом сезоне из-за травм он сыграл только в 4 встречах, отметившись 1 голом и 1 передачей.
- Испанский клуб приобрел игрока у «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро.
Источник: Sport24