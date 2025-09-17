В «Сосьедаде» оценил вариант с арендой Захаряна в «Динамо»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о возможном уходе в аренду российского полузащитника Арсена Захаряна.

– Может ли в будущем клуб принять предложение «Динамо» по аренде Захаряна?

– На данный момент у клуба нет предложений по Арсену. В будущем он станет для нас ключевым игроком!