«Бенфика» уволила тренера после поражения от «Карабаха»

Президент «Бенфики» Руй Кошта объявил, что Бруну Лажи покинул пост главного тренера команды. Это произошло после домашнего поражения от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Кошта поблагодарил Лажи за работу и сообщил, что рассчитывает назначить нового главного тренера до матча с АВС в чемпионате Португалии 6 сентября.

В этом сезоне «Бенфика» занимает 4-е место в чемпионате Португалии с 10 очками после 4 матчей. Также команда выиграла Суперкубок страны и прошла два раунда отбора в Лиге чемпионов.