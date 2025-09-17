«Бенфика» уволила тренера после поражения от «Карабаха»

Президент «Бенфики» Руй Кошта объявил, что Бруну Лажи покинул пост главного тренера команды. Это произошло после домашнего поражения от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Кошта поблагодарил Лажи за работу и сообщил, что рассчитывает назначить нового главного тренера до матча с АВС в чемпионате Португалии 6 сентября.
В этом сезоне «Бенфика» занимает 4-е место в чемпионате Португалии с 10 очками после 4 матчей. Также команда выиграла Суперкубок страны и прошла два раунда отбора в Лиге чемпионов.
- До игры с «Карабахом» лиссабонцы в текущем сезоне в 9 матчах во всех турнирах одержали 7 побед при 2 ничьих.
- 49-летний Лажи возглавлял «Бенфику» с сентября прошлого года.
Источник: официальный сайт «Бенфики»