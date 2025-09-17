Лига чемпионов. «Реал» в меньшинстве вырвал победу над «Марселем» (2:1) благодаря дублю Мбаппе с пенальти

«Реал» набрал три очка в стартовом матче общего этапа ЛЧ-2025/26.
Мадридцы дома одолели «Марсель» – 2:1. Победу хозяевам поля принес дубль Килиана Мбаппе. Оба гола француз забил с пенальти.
С 72-й минуты «Реал» играл вдесятером после удаления Дани Карвахаля.
Лига чемпионов. 1 тур
Реал - Марсель - 2:1 (1:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Т. Веа, 22; 1:1 - К. Мбаппе, 29 (с пенальти); 2:1 - К. Мбаппе, 81 (с пенальти).
Удаления: Д. Карвахаль, 72 - нет.
Источник: «Бомбардир»