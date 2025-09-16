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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Реал - Марсель
Реал - Марсель: обзор матча 16 сентября 2025
Реал
16.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
29'
К. Мбаппе (П)
81'
К. Мбаппе (П)
22'
Т. Веа
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Марсель
Завершен
Желтая карточка
Альваро Каррерас
90'
+7
88'
Замена
Си Джей Иган-Райли
️️️️➡️️
Бенжамен Павар
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Килиан Мбаппе
81'
77'
Замена
Микаэль Мурильо
️️️️➡️️
Тимоти Веа
77'
Замена
Амин Гуири
️️️️➡️️
Эмерсон
75'
Желтая карточка
Факундо Медина
Замена
Рауль Асенсио
️️️️➡️️
Арда Гюлер
73'
Красная карточка
Дани Карвахаль
72'
67'
Замена
Игор Пайшао
️️️️➡️️
Мэтт О'Райли
67'
Замена
Артур Вермерен
️️️️➡️️
Жоффри Кондогбиа
Замена
Браим Диас
️️️️➡️️
Франко Мастантуоно
64'
Замена
Винисиус
️️️️➡️️
Родриго
63'
Желтая карточка
Эдер Милитао
54'
47'
Желтая карточка
Бенжамен Павар
Желтая карточка
Орельен Чуамени
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Килиан Мбаппе
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
Тимоти Веа
Пас отдал
Мэйсон Гринвуд
Замена
Дани Карвахаль
️️️️➡️️
Трент Александер-Арнольд
6'
Травма
Трент Александер-Арнольд
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
8
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Браим Диас
АП
7
Винисиус
ЛВ
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
47
Анхель Гомес
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
14
Игор Пайшао
ЛВ
9
Амин Гуири
ЦФ
78
Робинио Ваз
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
3
Милитао
24
Хейсен
12
Александер-Арнольд
8
Чуамени
8
Вальверде
30
Мастантуоно
8
Гюлер
11
Родриго
10
Мбаппе
4-3-1-2
12
Рульи
28
Павар
25
Медина
5
Балерди
33
Эмерсон
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
33
О'Райли
10
Гринвуд
17
Обамеянг
22
Веа
8
Гюлер
17
Асенсио
17
Асенсио
8
Гюлер
12
Александер-Арнольд
2
Карвахаль
2
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
30
Мастантуоно
10
Диас
10
Диас
30
Мастантуоно
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
28
Павар
4
Иган-Райли
4
Иган-Райли
28
Павар
22
Веа
23
Мурильо
23
Мурильо
22
Веа
19
Кондогбиа
18
Вермерен
18
Вермерен
19
Кондогбиа
33
О'Райли
14
Пайшао
14
Пайшао
33
О'Райли
33
Эмерсон
9
Гуири
9
Гуири
33
Эмерсон
Остались в запасе
Реал
Марсель
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
47
Анхель Гомес
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
78
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
47
Анхель Гомес
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
78
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Реал - Марсель
3
1
2
Всего ударов по воротам
28
15
Удары в створ
15
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
14
Офсайды
1
3
Количество передач
402
524
Сейвы
4
13
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
20
10
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
3.65
0.73
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Бернабеу
Посещаемость:
74610
Где смотреть матч:
Okko
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