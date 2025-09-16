Реакция Угальде на возможность стать лучшим игроком КОНКАКАФ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал свое попадание в число номинантов на звание лучшего игрока КОНКАКАФ сезона-2024/25.
«Конечно, это круто! Приятно, что в сборной всe получается, но сейчас фокус на Кубке России», – сказал Угальде.
- В число номинантов также попали Эдсон Альварес (Мексика, «Фенербахче»), Джонатан Дэвид (Канада, «Ювентус»), Рауль Хименес (Мексика, «Фулхэм»), Анхель Сепульведа (Мексика, «Крус Асуль»), Малик Тилльман (США, «Байер»).
- 18 сентября «Спартак» дома сыграет в матче FONBET Кубка России с «Ростовом».
Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»