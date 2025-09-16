Реакция Угальде на возможность стать лучшим игроком КОНКАКАФ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал свое попадание в число номинантов на звание лучшего игрока КОНКАКАФ сезона-2024/25.

«Конечно, это круто! Приятно, что в сборной всe получается, но сейчас фокус на Кубке России», – сказал Угальде.