Федотов разобрал спорный момент с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов оценил противоречивый эпизод во втором тайме матча 8-го тура между «Балтикой» и «Зенитом».

Игра в Калининграде завершилась нулевой ничьей.

Ее судил 42-летний Виталий Мешков из Московской области.

«На 77-й минуте игрок «Балтики» пробил с близкого расстояния, мяч попал в живот футболисту «Зенита», тот попытался сгруппироваться, и мяч отлетел ему в руку.

Естественное движение, рикошет, никуда руку было не деть – нормальная рука.

Позиция у Мешкова была открытая, он всe проговорил для ВАР, и я с ним согласен.

11-метровый в ворота «Зенита» не назначен верно», – сказал Федотов.