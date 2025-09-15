Президент «Фенербахче» назвал амбициозные задачи на сезон для Тедеско

Президент «Фенербахче» Али Коч рассказал, каких результатов должна добиться команда при новом тренере Доменико Тедеско.

«В этом году мы поставили перед собой цель – стать чемпионами и как минимум дойти до полуфинала Лиги Европы.

Тедеско – тренер с широким спектром возможностей в плане игрового стиля. Ключевое значение имеет умение тренера говорить на шести языках», – заявил Коч.