Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Фенербахче» назвал амбициозные задачи на сезон для Тедеско

Президент «Фенербахче» назвал амбициозные задачи на сезон для Тедеско

Сегодня, 15:50

Президент «Фенербахче» Али Коч рассказал, каких результатов должна добиться команда при новом тренере Доменико Тедеско.

«В этом году мы поставили перед собой цель – стать чемпионами и как минимум дойти до полуфинала Лиги Европы.

Тедеско – тренер с широким спектром возможностей в плане игрового стиля. Ключевое значение имеет умение тренера говорить на шести языках», – заявил Коч.

  • Немецкий тренер сменил уволенного Жозе Моуринью.
  • Тедеско выиграл дебютный матч с «Трабзонспором» (1:0).
  • «Фенербахче» не становился чемпионом с 2014 года.
  • Сейчас команда отстает от лидирующего «Галатасарая» на 5 очков при матче в запасе.

Еще по теме:
Президент «Фенербахче» прокомментировал назначение Тедеско
Мостовой прокомментировал назначение Тедеско в «Фенербахче» 1
Реакция Мостового на назначение Тедеско в «Фенербахче» 4
Источник: Milliyet
Турция. Суперлига Лига Европы Фенербахче Тедеско Доменико
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Дмитрий Егоров ответил на претензии Соловьева из-за приглашения Нани
16:00
Поведение Станковича раздражает Геркуса: «Ну зачем ты так делаешь?»
15:40
1
В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Аморима после разгрома в дерби
15:30
Орлов объяснил ситуацию с Жерсоном в «Зените»
14:48
5
ВидеоПономарев прокомментировал голевую ошибку Акинфеева
14:28
1
Букмекеры перестали считать «Зенит» единоличным фаворитом РПЛ
13:59
14
Соловьев – о приезде Нани в Медиалигу: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний»
13:45
7
Реакция Романцева на смерть легенды «Спартака»: «У меня ближе друга не было»
13:27
2
В «Спартаке» озвучили цель на сезон
13:01
19
Черчесов высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
12:51
5
Все новости
Все новости
Президент «Фенербахче» назвал амбициозные задачи на сезон для Тедеско
15:50
Команда Юрана одержала первую гостевую победу в первенстве Турции
Вчера, 21:02
1
Президент «Фенербахче» прокомментировал назначение Тедеско
Вчера, 15:12
Джикия забил дебютный гол в Турции и помог «Антальяспору» победить
13 сентября
Российский форвард перешел в «Кайсериспор»
12 сентября
Вратарь «МЮ» Онана перешел в турецкий клуб
11 сентября
Мостовой прокомментировал назначение Тедеско в «Фенербахче»
10 сентября
1
Реакция Мостового на назначение Тедеско в «Фенербахче»
9 сентября
4
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче»
9 сентября
6
Назван новый клуб Тедеско
9 сентября
5
ФотоОсужденный за изнасилование Бен-Йеддер нашел новый клуб в Турции
8 сентября
Президент «Фенербахче» раскрыл причину увольнения Моуринью
7 сентября
3
Зидан договорился с новым клубом
6 сентября
7
Назван лучший вратарь-ассистент в истории футбола
6 сентября
Клуб Лички усилился экс-полузащитником «Зенита»
6 сентября
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Фенербахче»
3 сентября
Фото«Фенербахче» официально представил Эдерсона
3 сентября
1
Фото«Галатасарай» бесплатно подписал футболиста «Манчестер Сити»
2 сентября
2
Фото«Фенербахче» выкупил 4-кратного победителя Лиги чемпионов
1 сентября
Команда Юрана проиграла 2-й матч подряд и опустилась в зону вылета
1 сентября
4
ФотоМоуринью в одиночестве покинул Стамбул после увольнения из «Фенербахче»
31 августа
5
Эксперт оценил старт Джикии в Турции
30 августа
3
«Фенербахче» рассматривает восемь тренеров на замену Моуринью
29 августа
3
Подсчитана общая сумма неустоек Моуринью – его увольняли 7 раз
29 августа
9
Раскрыта сумма неустойки, которую получит Моуринью за увольнение из «Фенербахче»
29 августа
10
⚡ Моуринью уволили из «Фенербахче»
29 августа
17
У Кузяева появился новый вариант продолжения карьеры
29 августа
2
Сульшера уволили из турецкого клуба
29 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 