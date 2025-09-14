Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам матча 8-го тура РПЛ против «Балтики» (0:0).

– На победу не наиграли, много борьбы, единоборств, минимум голевых моментов. Я думаю, что не самая лучшая игра.

В атаке было много брака. В первом тайме были хорошие моменты, которые мы должны были доводить до логического завершения. Очень много брака невынужденного, это смазало картину и результат. Мы всегда хотим побеждать, для нас любая потеря очков – это минус.

– Много брака в атаке – это заслуга соперников или что‑то не получалось в своих действиях?

– В каких‑то моментах заслуга соперника, в других – сами игроки. Соперник играл очень активно, вынуждал нас, но в каких‑то моментах мы сами просто отдавали мяч, не могли сделать хорошую передачу. Наверное, нужно приводить всех в единый баланс после паузы на сборные – нужно кому‑то отдохнуть, а кому‑то добавлять игрового тонуса.