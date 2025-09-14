Введите ваш ник на сайте
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Балтикой»

Сегодня, 19:31
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам матча 8-го тура РПЛ против «Балтики» (0:0).

– На победу не наиграли, много борьбы, единоборств, минимум голевых моментов. Я думаю, что не самая лучшая игра.

В атаке было много брака. В первом тайме были хорошие моменты, которые мы должны были доводить до логического завершения. Очень много брака невынужденного, это смазало картину и результат. Мы всегда хотим побеждать, для нас любая потеря очков – это минус.

– Много брака в атаке – это заслуга соперников или что‑то не получалось в своих действиях?

– В каких‑то моментах заслуга соперника, в других – сами игроки. Соперник играл очень активно, вынуждал нас, но в каких‑то моментах мы сами просто отдавали мяч, не могли сделать хорошую передачу. Наверное, нужно приводить всех в единый баланс после паузы на сборные – нужно кому‑то отдохнуть, а кому‑то добавлять игрового тонуса.

  • У «Зенита» 7 матчей подряд без поражений.
  • Команда идет на 6-м месте.
  • Следующий соперник – «Краснодар».

Мостовой высказался о желании Жерсона уйти из «Зенита» спустя два месяца
Талалаев отреагировал на ничью «Балтики» с «Зенитом» 2
Реакция фанатов «Зенита» на ничью с выходцем из Первой лиги 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика Семак Сергей
ягуар1979
1757868244
одним словом физрук
Ответить
vvv123
1757868249
Главный среди тех, кому нужно отдохнуть, - это тренер Семак!
Ответить
Everest13
1757868743
Под Спартак копируют? Или договорники идут? Стоит смотреть футбол? Или все проплачено....
Ответить
andr45
1757868754
А по мне Энрике провел великолепный матч) Все его передачи назад были точны и удобны для приема партнерами) Настоящий КОРОЛЬ паса назад!
Ответить
Константин-Шапкин-google
1757869041
Да Сергуня, еле ноги ты унёс сегодня
Ответить
Taps
1757869448
Убогая отвратительная игра. Особенно впечатлил Соболев, два удара по мячу. Семака явно сливают.
Ответить
СильныйМозг
1757873129
Серёжа, походу, переел мамбу-фрутис!
Ответить
Plyash
1757875848
ЗПРФ дико извиняется : "Ну не шмогла я , не шмогла ..."
Ответить
FFR
1757878402
Нужно кого-то увольнять, или Семака, или же половину бразильцев. В любом случае нужен тренер, желательно португалец, который мог бы заставить бразильцев играть лучше. Вот Моур как раз свободен.
Ответить
