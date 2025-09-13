Введите ваш ник на сайте
Федотов оценил удаление Станковича в дерби с «Динамо»

Сегодня, 18:30
9

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об удалении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура против «Динамо».

  • Серба удалили в конце 1-го тайма.
  • Станкович ругался в адрес арбитра.
  • В поле судит нижегородец Егор Егоров.

«Что касается удаления Станковича, то это чистейшая красная карточка. Тренер выбежал на поле, агрессировал, размахивал руками и кричал. Поведение неправильное от Станковича, конечно, но Егоров прав, что удалил его: вышел на поле, в такой манере тем более – получил красную», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Федотов Игорь
crf57
1757777686
Станкович - истеричка конченая, противно смотреть на этого психа!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1757777859
Конченный физрук. Дурка по нему плачет. Гыгыгы
Ответить
Cleaner
1757779203
Тренер ПСИХ - горе в команде. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Константин-Шапкин-google
1757779753
Слышите, вы, утырки осуждающие Деяна. ЧушкИ неумытые себя обозначили. Вас так не судят, вам не понять
Ответить
алдан2014
1757779786
Красная по делу. А Станковичу пора на отдых. Его психозы команде не на пользу. И второй тренер там тоже такой же. Не менее главного руками размахивал.
Ответить
neim
1757780096
Представляю, что бы было, если Спартак проиграл сегодня. Станковича наверное три раза удалили ))).
Ответить
sochi-2013
1757781740
По удалению вопросов нет, а вот к голу до ...сплошной ответ.
Ответить
andr45
1757786578
«агрессировал»? Чтобы это значило? Наберут мигрантов из Средней Азии, которые только и могут что издеваться нал русским языком(
Ответить
