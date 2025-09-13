Федотов оценил удаление Станковича в дерби с «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об удалении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура против «Динамо».

Серба удалили в конце 1-го тайма.

Станкович ругался в адрес арбитра.

В поле судит нижегородец Егор Егоров.

«Что касается удаления Станковича, то это чистейшая красная карточка. Тренер выбежал на поле, агрессировал, размахивал руками и кричал. Поведение неправильное от Станковича, конечно, но Егоров прав, что удалил его: вышел на поле, в такой манере тем более – получил красную», – сказал Федотов.