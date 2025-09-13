Агент Дивеева объяснил, почему игрок не ищет варианты в Европе

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев не горит желанием переезжать в Европу.

– Следующим шагом в карьере Дивеева видите именно переезд в Европу?

– У нас нет такого пункта. Если будет достойное предложение, мы его рассмотрим с учетом договоренностей, которые есть с ЦСКА. У Игоря все хорошо в России: он играет, находится на ведущих позициях, хорошие условия. Мы не собираемся целенаправленно искать варианты для перехода.