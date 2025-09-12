Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бундеслига. «Байер» в меньшинстве выиграл у второй команды чемпионата в первом матче после увольнения тен Хага

Бундеслига. «Байер» в меньшинстве выиграл у второй команды чемпионата в первом матче после увольнения тен Хага

Вчера, 23:32

«Байер» одержал первую победу в новом розыгрыше чемпионата Германии.

Леверкузенцы дома оказались сильнее «Айнтрахта», который до этого матча шел на втором месте в Бундеслиге без потерянных очков.

Хозяева поля завершали встречу вдевятером.

Для «Байера» эта игра стала первой после увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера.

Германия. Бундеслига. 3 тур
Байер - Айнтрахт - 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Гримальдо, 10; 2:0 - П. Шик, 45+4 (с пенальти); 2:1 - Д. Узун, 52; 3:1 - А. Гримальдо, 90+8.
Удаления: Р. Андрих, 59 (вторая ж.к); Э. Фернандес, 90+2 (вторая ж.к) - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт Байер
  • Читайте нас: 