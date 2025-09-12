Бундеслига. «Байер» в меньшинстве выиграл у второй команды чемпионата в первом матче после увольнения тен Хага

«Байер» одержал первую победу в новом розыгрыше чемпионата Германии.

Леверкузенцы дома оказались сильнее «Айнтрахта», который до этого матча шел на втором месте в Бундеслиге без потерянных очков.

Хозяева поля завершали встречу вдевятером.

Для «Байера» эта игра стала первой после увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера.