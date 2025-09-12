«Пари НН» отправил Зе Турбо в новую аренду

«Пари НН» объявил о новой аренде нападающего Зе Турбо. Игрок отправлен в израильский «Маккаби» из Бней-Рейне.
«Форвард будет выступать за израильский клуб до конца сезона-2025/26 на правах аренды», – написали нижегородцы.
- В прошлом сезоне Зе Турбо был в аренде в кипрском АЕЛе.
- Футболист стал игроком «Пари НН» летом 2023 года.
- За это время форвард провел за нижегородский клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.
Источник: телеграм-канал «Пари НН»