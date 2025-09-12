«Пари НН» отправил Зе Турбо в новую аренду

«Пари НН» объявил о новой аренде нападающего Зе Турбо. Игрок отправлен в израильский «Маккаби» из Бней-Рейне.

«Форвард будет выступать за израильский клуб до конца сезона-2025/26 на правах аренды», – написали нижегородцы.