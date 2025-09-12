Введите ваш ник на сайте
В «Динамо» рассказали о подготовке к «Спартаку» в отсутствие Карпина

Сегодня, 10:57
2

«Динамо» готовилось к матчу 8-го тура РПЛ против «Спартака» в отсутствие главного тренера Валерия Карпина. Он был в сборной России.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Негативные моменты совмещения мы осознавали до подписания контракта. Мы шли на эти риски, мы их приняли. Тренировочный процесс организован как в сборной, так и в клубе в отсутствие главного тренера. У нас достаточно тренеров в системе, чтобы команда готовилась к матчу. Сейчас всe нормально», – сказал Пивоваров.

  • Игра состоится завтра, 13 сентября.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • «Динамо» занимает 9-ю строчку.

Источник: «Матч ТВ»
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
...уефан
1757664210
...ща подгребет этот рыжий "Труффальдино из Динамо", он вам расскажет, как лучше...
Ответить
IVANRUS777
1757668645
У меня друг за Динамо болеет и при подписании контракта с Карпиным я ему сказал, что он сделает их чемпионами, а теперь мне друг это вспоминает, как в меме "ты сказал, что шаришь в этой теме")))
Ответить
