В «Динамо» рассказали о подготовке к «Спартаку» в отсутствие Карпина

«Динамо» готовилось к матчу 8-го тура РПЛ против «Спартака» в отсутствие главного тренера Валерия Карпина. Он был в сборной России.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Негативные моменты совмещения мы осознавали до подписания контракта. Мы шли на эти риски, мы их приняли. Тренировочный процесс организован как в сборной, так и в клубе в отсутствие главного тренера. У нас достаточно тренеров в системе, чтобы команда готовилась к матчу. Сейчас всe нормально», – сказал Пивоваров.