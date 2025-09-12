Кордоба извинился перед КДК

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение по форварду «Краснодара» Джону Кордобе.

КДК оставил в силе удаление Кордобы в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1), а также наложил на него дополнительную дисквалификацию.

Джон не поможет «Краснодару» в домашнем матче с «Акроном» (13 сентября).

После удаления в матче с ЦСКА Кордоба пригрозил уходом из РПЛ.

– КДК получил заключение экспертно‑судейской комиссии, в котором действия Кордобы были признаны как носящие агрессивный характер. Учитывая все обстоятельства дела и характер дисциплинарного нарушения, комитет посчитал, что в данном случае наказание в виде одного реального и одного условного матча будет достаточным наказанием.

– Сам футболист извинился за инцидент?

– Он принес извинения КДК за то, что комитет рассматривает этот вопрос.

– Почему испытательный срок составил три месяца?

– Учитывали характер дисциплинарного нарушения и то, что Кордоба не является грубым футболистом, ранее в подобном практически не был замечен.