Кордоба извинился перед КДК

Сегодня, 10:26
4

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение по форварду «Краснодара» Джону Кордобе.

  • КДК оставил в силе удаление Кордобы в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1), а также наложил на него дополнительную дисквалификацию.
  • Джон не поможет «Краснодару» в домашнем матче с «Акроном» (13 сентября).
  • После удаления в матче с ЦСКА Кордоба пригрозил уходом из РПЛ.

– КДК получил заключение экспертно‑судейской комиссии, в котором действия Кордобы были признаны как носящие агрессивный характер. Учитывая все обстоятельства дела и характер дисциплинарного нарушения, комитет посчитал, что в данном случае наказание в виде одного реального и одного условного матча будет достаточным наказанием.

– Сам футболист извинился за инцидент?

– Он принес извинения КДК за то, что комитет рассматривает этот вопрос.

– Почему испытательный срок составил три месяца?

– Учитывали характер дисциплинарного нарушения и то, что Кордоба не является грубым футболистом, ранее в подобном практически не был замечен.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон
...уефан
1757663418
...без таких, как Кордоба, которого загнобили по-беспределу, футбол в РПЛ был бы чмошненьким, таким как судейство и КДК...
Цугундeр
1757666025
Где извинился-то?)) За предоставленные неудобства? Да,псих и позёр,на этом и зиждется латиноамериканская медуза в РПЛ. А извиняться(именно тут )..не за что..
