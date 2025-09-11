Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бекхэм поужинал с белорусской теннисисткой, заработавшей за карьеру 42 миллиона

Бекхэм поужинал с белорусской теннисисткой, заработавшей за карьеру 42 миллиона

Сегодня, 10:38
2

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм накануне побывал на мероприятии производителя пива Stella Artois. Британец – амбассадор бренда.

На ужине Бекхэм встретился и сфотографировался с теннисисткой из Беларуси Ариной Соболенко.

«В хорошей компании! Спасибо за ужин!» – написала Соболенко в соцсети.

  • Соболенко – 1-я ракетка мира.
  • 27-летняя спортсменка четырежды брала турниры Большого шлема.
  • За карьеру Соболенко уже заработала больше 42 миллионов долларов.

Бекхэм выложил фото со знаменитой россиянкой

Фердинанд преподнес подарок белорусской теннисистке, заработавшей за карьеру 36 миллионов

Белорусская теннисистка за 2 недели заработала больше, чем любой игрок РПЛ за год

Фото: соцсети Арины Соболенко

Еще по теме:
Бекхэм выложил фото со знаменитой россиянкой 5
«Что ты наделал?» Виктория Бекхэм шокирована новой прической мужа 3
Бекхэм перенес операцию – это последствие травмы 22-летней давности 1
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Бекхэм Дэвид
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1757579169
Что-то Бекхэм резко пошёл по рукам , да всё по женским и теннисным ... Сначала наша Шарапова , теперь Соболенко . Кто следущая ?
Ответить
Главные новости
ЦСКА предлагал 37 миллионов за бельгийского таланта
13:45
3
Реакция Роналду на признание его лучшим футболистом всех времен
13:27
Бубнов назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас
13:15
1
ЦСКА договорился о подписании игрока «Наполи»
12:53
4
ФотоРадимов: «Кто хотел со мной разобраться, имейте в виду, с кем я дружу!»
12:30
5
Баринов сделал выбор между ЦСКА и «Локомотивом»
12:00
1
Министр спорта России дерзко ответил Геничу
11:43
15
ФотоЦСКА объявил о подписании Еременко
11:29
1
Подробности переговоров ЦСКА и «Локо» по Баринову – трансфер может состояться в ближайшие часы
11:24
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:12
1
Все новости
Все новости
ФотоБекхэм поужинал с белорусской теннисисткой, заработавшей за карьеру 42 миллиона
10:38
2
Фото40-летний Фабиански вернулся в клуб, который покинул 2 месяца назад
Вчера, 22:56
Зинченко уличили в неуплате налогов
9 сентября
1
Роман Ротенберг удивил выбором лидера мирового футбола
9 сентября
Экс-игрок «Спартака» – претендент на включение в Зал славы АПЛ
9 сентября
5
ФотоТренер-победитель Лиги Европы возглавил «Ноттингем Форест»
9 сентября
Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско
9 сентября
Моуринью может вернуться в АПЛ
9 сентября
Бывший тренер «Спартака» может возглавить клуб АПЛ или «Фенербахче»
9 сентября
«Ноттингем Форест» объявил об отставке главного тренера
9 сентября
Клуб АПЛ думает о назначении Тедеско
9 сентября
2
Ван Гаал – жене Руни: «Ваши дети похожи на Уэйна – у него очень сильная сперма»
8 сентября
4
«Трабзонспор» готов платить Онана больше, чем «Манчестер Юнайтед»
7 сентября
Онана согласился уйти из «МЮ» в аренду
7 сентября
«МЮ» договорился об уходе Онана в аренду
6 сентября
2
Эдерсон попрощался с «Манчестер Сити»: «Однажды «голубой» – «голубой» навсегда!»
6 сентября
3
ВидеоГрилиш бурно отпраздновал удачный старт сезона в Швеции
5 сентября
1
Леви покинул «Тоттенхэм» после 24 лет работы в клубе
4 сентября
ФотоДоннарумма выбрал игровой номер в «Манчестер Сити»
2 сентября
Гехи пригрозил «Кристал Пэлас» после срыва трансфера в «Ливерпуль»
2 сентября
Хойлунд разочарован уходом из «Манчестер Юнайтед»
2 сентября
6
Трансфер Исака в «Ливерпуль» вошел в топ-5 в истории футбола
2 сентября
Мудрика лишили водительских прав: известна причина
2 сентября
1
Доннарумма высказался о переходе в «Манчестер Сити»
2 сентября
Моуринью может вернуться в АПЛ после 4-летней паузы
2 сентября
Клубы АПЛ потратили на летние трансферы больше, чем Серия А, Бундеслига, Примера и Лига 1 вместе взятые
2 сентября
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду двукратного победителя молодежного Евро
2 сентября
Фото«Сити» объявил о переходе Доннаруммы
2 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 