Бекхэм поужинал с белорусской теннисисткой, заработавшей за карьеру 42 миллиона

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм накануне побывал на мероприятии производителя пива Stella Artois. Британец – амбассадор бренда.
На ужине Бекхэм встретился и сфотографировался с теннисисткой из Беларуси Ариной Соболенко.
«В хорошей компании! Спасибо за ужин!» – написала Соболенко в соцсети.
- Соболенко – 1-я ракетка мира.
- 27-летняя спортсменка четырежды брала турниры Большого шлема.
- За карьеру Соболенко уже заработала больше 42 миллионов долларов.
Фото: соцсети Арины Соболенко
Источник: «Бомбардир»