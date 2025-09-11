Бекхэм поужинал с белорусской теннисисткой, заработавшей за карьеру 42 миллиона

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм накануне побывал на мероприятии производителя пива Stella Artois. Британец – амбассадор бренда.

На ужине Бекхэм встретился и сфотографировался с теннисисткой из Беларуси Ариной Соболенко.

«В хорошей компании! Спасибо за ужин!» – написала Соболенко в соцсети.

Соболенко – 1-я ракетка мира.

27-летняя спортсменка четырежды брала турниры Большого шлема.

За карьеру Соболенко уже заработала больше 42 миллионов долларов.

Фото: соцсети Арины Соболенко