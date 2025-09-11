Бубнов ответил, кто сильнее как тренер – Газзаев или Карпин

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов сравнил тренерский уровень Валерия Газзаева и Валерия Карпина.
«Кто сильнее? Газзаев, конечно. Даже сейчас. От Газзаева больше толку будет.
Газзаев и сейчас может прийти в «Динамо» без практики – и будет в 1000 раз лучше Карпина», – считает Бубнов.
- Газзаев не тренирует с 2013 года.
- Тренер приводил ЦСКА к Кубку УЕФА.
- У Карпина за 16 лет тренерской карьеры из трофеев только Копа дель Соль со «Спартаком» в 2012 году.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»