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  • Бубнов ответил, кто сильнее как тренер – Газзаев или Карпин

Бубнов ответил, кто сильнее как тренер – Газзаев или Карпин

11 сентября 2025, 00:05
9

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов сравнил тренерский уровень Валерия Газзаева и Валерия Карпина.

«Кто сильнее? Газзаев, конечно. Даже сейчас. От Газзаева больше толку будет.

Газзаев и сейчас может прийти в «Динамо» без практики – и будет в 1000 раз лучше Карпина», – считает Бубнов.

  • Газзаев не тренирует с 2013 года.
  • Тренер приводил ЦСКА к Кубку УЕФА.
  • У Карпина за 16 лет тренерской карьеры из трофеев только Копа дель Соль со «Спартаком» в 2012 году.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Динамо Газзаев Валерий Карпин Валерий Бубнов Александр
Комментарии (9)
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sochi-2013
1757566377
Кто пустил байку, что Карпин вообще тренер?
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ilich55
1757568767
Выиграть Копа дель Соль это круто......
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andr45
1757576391
ГАЗЗАЕВ КАК ТРЕНЕР С ФК «Алания» 1. Чемпион России: 1995 2. Серебряный призёр чемпионата России: 1996 С ПФК ЦСКА 3. Чемпион России: 2003, 2005, 2006 4. Обладатель Кубка России: 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08 5. Обладатель Суперкубка России: 2006, 2007 6. Обладатель Кубка УЕФА (1): 2004/05 7. Серебряный призёр чемпионата России: 2002, 2004, 2008 8. Бронзовый призёр чемпионата России: 2007 9. Финалист Суперкубка России: 2003 10. Финалист Суперкубка УЕФА: 2005 С «Динамо» (Киев) Обладатель Суперкубка Украины: 2009 Серебряный призёр чемпионата Украины: 2009/10 А какой списочек предоставит Карпуша-дорогуша?)
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Sergkhan
1757678309
Бубнов - тролль. Лишь бы похайпить. Как он на Талалаева наезжал... Был бы Газзаев лучше - взяли бы Газзаева. У Карпина всё впереди
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Александр-Балашов-google
1757700641
Кто такие вопросы задаёт? ПЗДЦ.
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