Новичок ЦСКА хочет выиграть еврокубок с командой

Вингер Энрике Кармо, который прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА, рассказал, чего хочет достичь с новым клубом.

– Как твоя семья отреагировала на трансфер в ЦСКА?

– Им очень понравилось. Они были счастливы за меня, потому что играть в Европе – это наша общая мечта. Я очень рад быть в этом великом клубе и уверен, что это станет отличным началом для меня и моей семьи.

– Ты упомянул Европу. Даниэль Карвальо и Вагнер Лав выигрывали Лигу Европы [тогда Кубок УЕФА] с ЦСКА. Как думаешь, сможешь ли ты тоже выиграть Лигу Европы с ЦСКА, если нас вернут?

– Безусловно, у меня есть такое желание, и я чувствую, что мы можем добиться этого. Я хочу выиграть ее, как это сделали они.

– Вы с Алвесом были в академии Котия? Что в ней особенного?

– Для меня это самая особенная академия в Бразилии. Я играл там вместе с Матеусом, и мы вместе поднимались до профессионального уровня. Для меня это лучшая академия в стране.

– Твоя любимая позиция?

– Играть на флангах. Мне комфортно на обоих. Но больше всего я люблю играть на острие атаки, на обоих краях поля, в качестве крайнего нападающего.