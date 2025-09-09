Реакция Мостового на назначение Тедеско в «Фенербахче»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Фенербахче».

«Что касается назначения Тедеско в «Фенербахче», это в лишний раз убеждает, что он – непотопляемый тренер. Раскусывают и выгоняют из команды, а он всплывает в другой, и так по кругу. К сожалению, в футболе такое редко, но бывает.

Это лишний раз подчeркивает то, что команда и агенты Тедеско хорошо зарабатывают деньги. Но в «Фенербахче» его раскусят, и он долго не продержится, как в сборной Бельгии, о чeм я говорил ещe в момент назначения», – сказал Мостовой.