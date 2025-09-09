Экс-тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче»

«Фенербахче» назвал нового главного тренера. Пост занял Доменико Тедеско.
Контракт до лета 2027 года.
Последним местом работы Тедеско была сборная Бельгии. Он покинул пост главного тренера национальной команды в январе.
- Место главного тренера «Фенербахче» вакантно с 29 августа, когда стамбульцы уволили Жозе Моуринью.
- 39-летний специалист был главным тренером «Спартака» в 2019–2021 годах.
- «Фенербахче» занимает 5-е место в чемпионате Турции с 7 очками после 3 матчей.
Источник: официальный сайт «Фенербахче»