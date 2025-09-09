Глушенков считает, что партнеры по «Зениту» ему мало пасуют

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков считает, что ему должны больше пасовать.

– Еще недавно ты играл без позиции: мог свободно смещаться, принимать неординарные решения. В четкой системе тебе тяжелее?

– Да.

– Ты можешь убедить: мне не нужна привязка к позиции, так часто возвращаться назад, я ценен другим?

– Чтобы я кого-то убеждал? Мне этого не надо.

– Отец считает, что к тебе приходит мало передач. Ощущаешь их недостаток?

– Почему недостаток? Передачи есть. Просто их, наверное, маловато. В каких-то играх нужно больше подавать.

– Папа желал тебе на день рождения творить, делать, что умеешь, и получать удовольствие. Ты делаешь, что умеешь?

– Да.

– Творишь?

– Стараюсь.

– Что мешало до последних туров?

– Невезение, может.

– В чем? В завершении моментов?

– Да.