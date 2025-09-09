Глушенков считает, что партнеры по «Зениту» ему мало пасуют

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков считает, что ему должны больше пасовать.
– Еще недавно ты играл без позиции: мог свободно смещаться, принимать неординарные решения. В четкой системе тебе тяжелее?
– Да.
– Ты можешь убедить: мне не нужна привязка к позиции, так часто возвращаться назад, я ценен другим?
– Чтобы я кого-то убеждал? Мне этого не надо.
– Отец считает, что к тебе приходит мало передач. Ощущаешь их недостаток?
– Почему недостаток? Передачи есть. Просто их, наверное, маловато. В каких-то играх нужно больше подавать.
– Папа желал тебе на день рождения творить, делать, что умеешь, и получать удовольствие. Ты делаешь, что умеешь?
– Да.
– Творишь?
– Стараюсь.
– Что мешало до последних туров?
– Невезение, может.
– В чем? В завершении моментов?
– Да.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 8 матчей за «Зенит», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- После того, как нападающего заменили в перерыве гостевого матча петербуржцев с «Рубином» (2:2) во 2-м туре РПЛ, отец форварда сказал, что игрок может задуматься об уходе из клуба.
- Глушенков ранее выступал за «Спартак», «Локомотив».