Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Назван новый клуб Тедеско

Вчера, 14:16
5

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит «Фенербахче». Он подпишет контракт со стамбульским клубом сроком до 2027 года.

Последним местом работы Тедеско была сборная Бельгии. Он покинул пост главного тренера национальной команды в январе.

  • Место главного тренера «Фенербахче» вакантно с 29 августа, когда стамбульцы уволили Жозе Моуринью.
  • 39-летний специалист был главным тренером «Спартака» в 2019–2021 годах.
  • «Фенербахче» занимает 5-е место в чемпионате Турции с 7 очками после 3 матчей.

Еще по теме:
Реакция Мостового на назначение Тедеско в «Фенербахче» 4
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче» 6
Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско
Источник: страница Николо Скиры в соцсети X
Турция. Суперлига Фенербахче Тедеско Доменико
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1757416832
Часы на трусы (с ромбиком))
Ответить
...уефан
1757417493
...бахчу сторожить и багаж Моура транжирить...
Ответить
Галина Бронемясова
1757418884
ожидание: зидан. реальность: прыгучий психопат из тарасятника, который будет визжать на весь стамбул!
Ответить
алдан2014
1757422105
Что турки в нем увидели? Со сборной Бельгии он провалил всё,что можно. Команда мучалась
Ответить
Главные новости
Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
08:58
Кармо прибыл в Москву для трансфера в ЦСКА
08:28
1
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
08:15
Отбор ЧМ-2026. Боливия обыграла Бразилию и вышла в стыковые матчи
08:08
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
07:48
Покупка «Спартака», трансфер из ЦСКА в «Акрон», новый клуб Тедеско, 11:1 Норвегии и другие новости
00:42
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
11
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
Вчера, 23:57
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
Вчера, 23:49
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
Вчера, 23:42
Все новости
Все новости
Реакция Мостового на назначение Тедеско в «Фенербахче»
Вчера, 19:31
4
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче»
Вчера, 18:12
6
Назван новый клуб Тедеско
Вчера, 14:16
5
ФотоОсужденный за изнасилование Бен-Йеддер нашел новый клуб в Турции
8 сентября
Президент «Фенербахче» раскрыл причину увольнения Моуринью
7 сентября
3
Зидан договорился с новым клубом
6 сентября
7
Назван лучший вратарь-ассистент в истории футбола
6 сентября
Клуб Лички усилился экс-полузащитником «Зенита»
6 сентября
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Фенербахче»
3 сентября
Фото«Фенербахче» официально представил Эдерсона
3 сентября
1
Фото«Галатасарай» бесплатно подписал футболиста «Манчестер Сити»
2 сентября
2
Фото«Фенербахче» выкупил 4-кратного победителя Лиги чемпионов
1 сентября
Команда Юрана проиграла 2-й матч подряд и опустилась в зону вылета
1 сентября
4
ФотоМоуринью в одиночестве покинул Стамбул после увольнения из «Фенербахче»
31 августа
5
Эксперт оценил старт Джикии в Турции
30 августа
3
«Фенербахче» рассматривает восемь тренеров на замену Моуринью
29 августа
3
Подсчитана общая сумма неустоек Моуринью – его увольняли 7 раз
29 августа
9
Раскрыта сумма неустойки, которую получит Моуринью за увольнение из «Фенербахче»
29 августа
10
⚡ Моуринью уволили из «Фенербахче»
29 августа
17
У Кузяева появился новый вариант продолжения карьеры
29 августа
2
Сульшера уволили из турецкого клуба
29 августа
3
Фото«Галатасарай» купил одноклубника Головина за 30+ миллионов
28 августа
1
Команду Юрана разнесли во 2-м турецком дивизионе
23 августа
8
Юран одержал дебютную победу в Турции
16 августа
4
⚡️ Чалов близок к уходу из ПАОКа
13 августа
9
Клуб Моуринью заинтересован в Зинченко
11 августа
Джикия дебютировал в новом клубе
10 августа
3
Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион»
10 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 