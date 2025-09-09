Назван новый клуб Тедеско

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит «Фенербахче». Он подпишет контракт со стамбульским клубом сроком до 2027 года.
Последним местом работы Тедеско была сборная Бельгии. Он покинул пост главного тренера национальной команды в январе.
- Место главного тренера «Фенербахче» вакантно с 29 августа, когда стамбульцы уволили Жозе Моуринью.
- 39-летний специалист был главным тренером «Спартака» в 2019–2021 годах.
- «Фенербахче» занимает 5-е место в чемпионате Турции с 7 очками после 3 матчей.
Источник: страница Николо Скиры в соцсети X