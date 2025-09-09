Обляков заявил о желании поиграть в Европе

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о возможности перехода в европейский клуб.
– Ты говорил, что в будущем хотел бы поиграть в Европе. Желание сохраняется?
– Да, было бы здорово попробовать себя в Европе, если появится хороший вариант, который устроит меня и клуб. Но сейчас я игрок ЦСКА, и все мысли только как выиграть с клубом трофеи.
– За последнее время был какой-то интерес?
– Этот вопрос лучше задавать агенту.
– Как думаешь, когда ты был ближе всего к переходу в европейский клуб?
– Мое дело играть и показывать результат, а не думать о переходе в другой клуб.
- 27-летний Обляков в этом сезоне провел за ЦСКА 11 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
- Контракт полузащитника с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Облякова в 9 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru