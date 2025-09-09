Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко

«Палмейрас» заинтересован в покупке полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко. Сообщается, что красно-белые готовы отпустить игрока в Бразилию за сумму примерно 110 миллионов реалов (17,2 миллиона евро).

Вероятно, клубы будут обсуждать трансфер Барко в зимнее трансферное окно. В футболисте также заинтересован «Фламенго».