Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко

«Палмейрас» заинтересован в покупке полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко. Сообщается, что красно-белые готовы отпустить игрока в Бразилию за сумму примерно 110 миллионов реалов (17,2 миллиона евро).
Вероятно, клубы будут обсуждать трансфер Барко в зимнее трансферное окно. В футболисте также заинтересован «Фламенго».
- Контракт 26-летнего Барко со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.
- В этом сезоне аргентинец провел за красно-белых 8 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: Bolavip