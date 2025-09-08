Дмитриев: «Спартак» – самый народный клуб в России»

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев определил место клуба в российском футболе.

– Прочувствовал на себе тяжесть спартаковской футболки?

– 100%. «Спартак» – самый народный клуб в стране. Где бы мы ни играли, всегда наших болельщиков больше. Это особое чувство, не передать словами. На домашней арене играть тоже огромное удовольствие. Вот это больше всего впечатлило.