Дмитриев: «Спартак» – самый народный клуб в России»

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев определил место клуба в российском футболе.
– Прочувствовал на себе тяжесть спартаковской футболки?
– 100%. «Спартак» – самый народный клуб в стране. Где бы мы ни играли, всегда наших болельщиков больше. Это особое чувство, не передать словами. На домашней арене играть тоже огромное удовольствие. Вот это больше всего впечатлило.
- Дмитриев проводит 1-й сезон в «Спартаке».
- 21-летний игрок провел в сезоне РПЛ 6 матчей, сделал 2 ассиста.
- Футболист стоит 1 миллион евро.
Источник: Metaratings