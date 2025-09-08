Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Круговой – о Дугласе Сантосе: «Зачем было получать российское гражданство?»

Круговой – о Дугласе Сантосе: «Зачем было получать российское гражданство?»

Вчера, 15:53
9

Бывший зенитовец Данил Круговой прокомментировал дебют Дугласа Сантоса за сборную Бразилии.

«Скорее всего, у него была мечта – играть за сборную Бразилии. Он же родом из Бразилии – это логично. Я его желание понимаю. Не понимаю, зачем было получать российское гражданство.

Думаю, сейчас сделают выводы те, кто находятся выше. И теперь не будут так просто раздавать гражданство», – сказал защитник сборной России Круговой.

  • Дуглас Сантос получил российский паспорт в октябре 2024 года.
  • 31-летний защитник 4 сентября сыграл за сборную Бразилии и теперь вновь будет считаться легионером в РПЛ.
  • 10 сентября Бразилия сыграет на выезде с Боливией.

Агент Дугласа Сантоса сказал, откажется ли игрок от российского паспорта
Орлов: «У «Зенита» вырисовывается огромная проблема» 8
Агент Дугласа Сантоса оценил дебют игрока за Бразилию
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит ЦСКА Бразилия Дуглас Сантос Круговой Данил
erybov1965
1757337407
К чему мы скатились, Круговой говорит такие вещи, и я считаю, правильные, только как бывший игрок «Зенита». И так почти во всех клубах, если контракт, правду говорить нельзя. Все надо говорить по шпаргалке.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1757338145
КРУГОВОЙ-крыса....а СПЕРЦЯН ПОЧЕМУ КИНУЛ РОССИЮ И КЛУБ и получил армянское гражданство-предатель???? также и ДУГЛАС хотел играть за РОССИЮ а тренер-эстонец не вызвал 30 летнего ДУГЛАСа.КАРПИН вызвал ДЗЮБУ молодого в 37 лет ..где правда крыса-КРУГОВОЙ ??? сбежал и кинул клуб и команду втихаря заключил контракт с ЦСКА....ДОЛОЙ ЛИМИТ как в ЕВРОПЕ ...где ИСПАНИЯ а где РОССИЯ ????7
Ответить
Kollljan
1757338332
Зачем было получать российское гражданство? В Бразилии налог на прибыль очень большой, а в России 13%, если не ошибаюсь. Так много кто делал. Чтобы бабла своего у себя сохранить. Все просто.
Ответить
...уефан
1757338604
...пожалуйста, не путайте спортивное гражданство и гражданство страны пребывания...
Ответить
FWSPM
1757338760
затем что бы не попадать под лемит. будут и дальше раздавать
Ответить
АК 68
1757338839
Спросил бы у Клаудиньо, с которым ты встречался в Катаре, та же история.
Ответить
Dr Metal
1757340592
ему оно было и не нужно, это руководству зенита не нужен был легионер 11-й в составе
Ответить
Блямба
1757341187
Затем же, что и московскую прописку.))
Ответить
