Круговой – о Дугласе Сантосе: «Зачем было получать российское гражданство?»

Бывший зенитовец Данил Круговой прокомментировал дебют Дугласа Сантоса за сборную Бразилии.

«Скорее всего, у него была мечта – играть за сборную Бразилии. Он же родом из Бразилии – это логично. Я его желание понимаю. Не понимаю, зачем было получать российское гражданство.

Думаю, сейчас сделают выводы те, кто находятся выше. И теперь не будут так просто раздавать гражданство», – сказал защитник сборной России Круговой.