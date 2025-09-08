Круговой – о Дугласе Сантосе: «Зачем было получать российское гражданство?»

Бывший зенитовец Данил Круговой прокомментировал дебют Дугласа Сантоса за сборную Бразилии.
«Скорее всего, у него была мечта – играть за сборную Бразилии. Он же родом из Бразилии – это логично. Я его желание понимаю. Не понимаю, зачем было получать российское гражданство.
Думаю, сейчас сделают выводы те, кто находятся выше. И теперь не будут так просто раздавать гражданство», – сказал защитник сборной России Круговой.
- Дуглас Сантос получил российский паспорт в октябре 2024 года.
- 31-летний защитник 4 сентября сыграл за сборную Бразилии и теперь вновь будет считаться легионером в РПЛ.
- 10 сентября Бразилия сыграет на выезде с Боливией.
Источник: «Р-Спорт»