  • Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»

Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»

Сегодня, 10:45
2

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал новую травму полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Если бы испанский этап карьеры Захаряна надо было описать одним словом, то это было бы слово «травма». Вот опять очередное повреждение на тренировке «Реал Сосьедада». И нет этой безнадеге конца и края.

В комментариях шутят: почему испанцы не вернут футболиста по гарантии? Саму новость сопровождают ржущие смайлы. Но вряд ли люди желают Захаряну зла – нет, просто как-то иначе реагировать на это уже сложно.

Поймал себя на мысли, что о существовании Захаряна я довольно крепко забыл. И вспоминаю только по таким новостям. Миранчуки, Головин, даже Шапи и Чалов на слуху, Захарян – как будто повесил бутсы на гвоздь.

Надеюсь, когда-нибудь этот ад для него закончится. И хорошо бы ему самому что-то для этого делать – например, сменить обстановку. Очевидно, что в Испании ничего, кроме лазарета, он не увидит», – написал Борзыкин.

  • В прошлом сезоне из-за травм Захарян поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
  • Полузащитник не играет более полугода – с 23 февраля.
  • В новом сезоне Арсен все матчи провел на скамейке запасных.

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (2)
Александр-Каратеев-yandex
1757320092
Дело не в Испании, в Динамо он тоже часто получал травмы, хрустальный он, примерно такой же как Жано Ананидзе.
Kollljan
1757322713
Этот блогер и футбол не совместимы.
