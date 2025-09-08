Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал новую травму полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Если бы испанский этап карьеры Захаряна надо было описать одним словом, то это было бы слово «травма». Вот опять очередное повреждение на тренировке «Реал Сосьедада». И нет этой безнадеге конца и края.

В комментариях шутят: почему испанцы не вернут футболиста по гарантии? Саму новость сопровождают ржущие смайлы. Но вряд ли люди желают Захаряну зла – нет, просто как-то иначе реагировать на это уже сложно.

Поймал себя на мысли, что о существовании Захаряна я довольно крепко забыл. И вспоминаю только по таким новостям. Миранчуки, Головин, даже Шапи и Чалов на слуху, Захарян – как будто повесил бутсы на гвоздь.

Надеюсь, когда-нибудь этот ад для него закончится. И хорошо бы ему самому что-то для этого делать – например, сменить обстановку. Очевидно, что в Испании ничего, кроме лазарета, он не увидит», – написал Борзыкин.